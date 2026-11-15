Βαρύ πένθος επικρατεί στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτήριο στο Ζεφύρι, το πρωί του Σαββάτου (14/11). Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, καθώς η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από εγκληματική αμέλεια.

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είναι ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης. Και οι δύο υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Η ιστορία του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη κρύβει μια τραγική ειρωνεία. Πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν εργαζόταν ως οικοδόμος, είχε επιβιώσει από μια σφοδρή πτώση από τον 5ο όροφο. Μετά από εκείνο το σοβαρό ατύχημα, ο θείος του τον παρότρυνε να εγκαταλείψει την οικοδομή και να καταταγεί στην Πυροσβεστική, ένα επάγγελμα που ο ίδιος αγαπούσε. Έπειτα από 15 χρόνια γεμάτα μάχες με τις φλόγες, ο 44χρονος, ο οποίος ήταν και ενεργός αθλητής σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, έπεσε τελικά στο καθήκον.

Συγκλονιστική είναι και η απώλεια του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος βρισκόταν στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του. Ο νεαρός πυροσβέστης ανήκε στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το καλοκαίρι του 2026.

Τα αίτια θανάτου

Η μοιραία κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων έγινε στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου για φωτιά σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα (από τον 10ο, 6ο και 12ο Σταθμό Αθηνών) και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαψεύδονται οι αρχικές πληροφορίες περί κατάρρευσης πατώματος. Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια, αλλά κατέβηκαν στο υπόγειο όπου μαινόταν η πυρκαγιά, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους παρέμεινε στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου. Και οι τρεις έφεραν αντιασφυξιογόνες μάσκες και φιάλες οξυγόνου διάρκειας 25 λεπτών.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο Βαλατσός και ο Ζυμπίδης έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς. Κάποιος από τους δύο υπέστη σφοδρή πτώση, με το ενδεχόμενο ο ένας να προσπάθησε να βοηθήσει τον άλλον να παραμένει ανοιχτό. Ο θάνατός τους, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τη νεκροτομή, επήλθε πιθανότατα από ασφυξία όταν άδειασαν οι φιάλες οξυγόνου. Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οι φιάλες να εξαντλήθηκαν πριν παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος των 25 λεπτών.

Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να διαφύγει στο κλιμακοστάσιο και να καλέσει σε βοήθεια. Τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ οι δύο συνάδελφοί του ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συλλήψεις για την έναρξη της φωτιάς

Η έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) έφερε στο φως τα αίτια της τραγωδίας, οδηγώντας στη σύλληψη μιας 34χρονης και των δύο ανήλικων κορών της, 13 και 16 ετών, οι οποίες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Ο 44χρονος σύζυγος αναζητείται για να συλληφθεί.

Η οικογένεια διέμενε στο ισόγειο του κτηρίου. Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, συνήθιζαν να αδειάζουν τα υπολείμματα καύσης (καυτή στάχτη) από την ξυλόσομπά τους στο κλιμακοστάσιο. Εκεί, όμως, υπήρχαν συσσωρευμένες μεγάλες ποσότητες από απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά, η ανάφλεξη των οποίων προκάλεσε την ανεξέλεγκτη και τελικά φονική πυρκαγιά.