Ένα μαγευτικό τοπίο θα δουν όσοι επισκεφτούν το μικρό ορεινό χωριό Κούμπερι, στην Αχαΐα.

Μαγευτικό φυσικό τοπίο

Ανατολικά του μικρού ορεινού χωριού Κούμπερι, στην Αχαΐα, ξεδιπλώνεται ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο: το φαράγγι του ρέματος με την ονομασία Λυμποτίδια (ή «Βαθύ»), όπου σχηματίζονται περίπου δέκα μικροί έως μεσαίου ύψους καταρράκτες, καθένας με τη δική του λιμνούλα στο κάτω μέρος οι οποίοι είναι ιδανικοί για εξερεύνηση, φωτογραφία και φυσική επαφή.

Δείτε όπως τους κατέγραψε με το drone του ο Βασίλης Μαυρομύτης:

