Οι εκδρομείς που έφυγαν χθες για τους γιορτινούς προορισμούς τους έζησαν την απόλυτη ταλαιπωρία.

Ουρές χιλιομέτρων δημιουργήθηκαν, καθώς οι εθνικές οδοί ήταν μπλοκαρισμένες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και η Τροχαία παρέπεμπε τους οδηγούς σε παράδρομους και τους ξανά «έβαζε» μέσα στους κεντρικούς οδικούς άξονες, με αυτό το «παιχνίδι» να διαρκεί ώρες.

Στη Θήβα και το Κάστρο, οι αγρότες παραχωρούν μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου δηλώνουν πως θα αφήσουν τη λωρίδα ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και έπειτα θα ξανά κλείσουν τον δρόμο.

Η Τροχαία αδιάκοπα ρυθμίζει της κυκλοφορία και βοηθά του οδηγούς των Ι.Χ να περάσουν από την Εθνική Οδό.

Σημειώνεται πως οι οδηγοί φορτηγών εκτρέπονται στον παράδρομο, στον κόμβο της Ριτσώνας.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες δίνουν δύο λωρίδες στους εκδρομείς

Οι αγρότες στα Μάλγαρα έδωσαν δύο λωρίδες σον κόσμο για να κινηθεί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη Παρασκευή.

Στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, αποκλεισμένη παραμένει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παρά το γεγονός, ότι οι αγρότες έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία κρίνει πως είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία και εξακολουθεί να παροτρύνει τους οδηγούς να πηγαίνουν μέσω εκτροπών στην Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Οι αγρότες της Νίκαιας συννενοήθηκαν με τις Αρχές για την κυκλοφορία

Οι εικόνες που μας έρχονται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια είναι καλύτερες, καθώς έπειτα από συνεννόηση των αγροτών με τις Αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Έτσι, αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και περιορίστηκε η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που οδεύουν προς Αθήνα, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να πάνε από παράδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα.

Στόχος τους αποτελεί η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας

Οι παραγωγοί από το μπλόκο της Θουρίας με 30 τρακτέρ πήγαν στο κέντρο της Καλαμάτας και πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή πορεία στους στολισμένους δρόμους της πόλης.

Κάλεσαν τους κατοίκους της Καλαμάτας να δείξουν στήριξη στον αγώνα τους.

Έπειτα επέστρεψαν στον κόμβο της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, ο οποίος παραμένει κλειστός για ένατη συνεχόμενη ημέρα.

Τονίζουν πως είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο ακόμη και τις ημέρες των εορτών – Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα ή και τις Απόκριες – , μέχρι δηλαδή να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι εκδρομείς που πλησιάζουν την περιοχή οδηγούνται από παράδρομους.

Ωστόσο δεν προκαλείται σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα.

Τέλος, μπλόκα έχουν στηθεί και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μορέα, όπως στη Νεστάνη και στην περιοχή του Άργους.