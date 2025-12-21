Οι αγρότες της Αταλάντης, στις έξι το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματά τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Ανοιχτά και τα διόδια των Αφιδνών

Παράλληλα, ανοιχτές είναι οι μπάρες και στα δύο ρεύματα, στα διόδια Αφιδνών.

Οι αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας πήγαν στο σημείο τρέχοντας, άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες και μοίρασαν φυλλάδια στους οδηγούς που περνούσαν.

Δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο

Αντίθετα, τα διόδια στο Ωραιόκαστρο παραμένουν κλειστά, αν και οι αγρότες είχαν προγραμματίσει το άνοιγμά τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, το ενδεχόμενο ανοίγματος των μπαρών θα συνεπαγόταν διαφυγόντα έσοδα για τον αυτοκινητόδρομο, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγρότες επέλεξαν να μην ανοίξουν τις μπάρες και προχώρησαν στη διανομή των προϊόντων τους με τα διόδια να παραμένουν κλειστά.