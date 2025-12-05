Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Θήβα κατάφεραν πριν λίγη ώρα, να εισέλθουν στην Εθνική οδό στο ύψος της Θήβας, αιφνιδιάζοντας την αστυνομία, και να κλείσουν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδούς, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων τους.

Την στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών δηλώνει και ο Δήμος Θηβαίων. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν πραγματοποιηθεί τεράστιες κινητοποιήσεις από τους αγρότες, ενώ στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, με συνεχείς ενισχύσεις από γύρω περιοχές.

Παράλληλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστό πως σε επικοινωνία με τους αγρότες και τους συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν από κοινού μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ, την Κυριακή 7/12 στην περιοχή Κάστρο της Βοιωτίας.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Μετά από την σημερινή συνέλευση, το μπλόκο του Ορχομενού με τους Αγροτικούς Συλλόγους και τους αγρότες που το απαρτίζουν, σε συνεννόηση με τους αγρότες και τους συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, που πραγματοποιούν τοπικές προσυγκεντρώσεις, αποφασίσαμε την από κοινού μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ, την Κυριακή 7/12 στην περιοχή Κάστρο της Βοιωτίας».

Προσκαλούμε όλους τους φορείς και σωμάτια της Βοιωτίας, να συνταχθούν μαζί μας και να μας ακολουθήσουν σε έναν κοινό αγώνα, για την μεταφορά του μπλόκου μας τη Κυριακή το πρωί στις 9π.μ. στο κόμβο του Κάστρου, στην Εθνική οδό, με σκοπό την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων! Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας και ο αγώνας είναι μονόδρομος για την επιβίωση μας!».