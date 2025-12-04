Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου από τους αγρότες που προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρχικά ήθελαν να πάνε με τα αυτοκίνητα στα διόδια για να τα ανοίξουν να περνάει ο κόσμος ελεύθερα αλλά δεν το επέτρεψε η αστυνομία και για αυτό βγήκαν με τα πόδια και έκοψαν τον δρόμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού: Πραγματοποιείται «εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας».

Δείτε την ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού:

Κλειστή η Πατρών- Πύργου στο ύψος της Κ.Αχαίας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων. Εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) December 4, 2025

Με πληροφορίες από ΕΡΤ