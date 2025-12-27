Το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα έκλεισαν και πάλι οι αγρότες του μπλόκου στα Μάλγαρα. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου οι αγρότες έκλεισαν εκ νέου τον δρόμο που είχαν ανοίξει για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του επικεφαλής του μπλόκου, Κώστα Ανεστίδη αλλά και του Γιώργου Μπότα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, το κλίμα είναι εκρηκτικό, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για μεθοδευμένη διάσπαση των κινητοποιήσεών τους.

«Πρακτικές Βόρειας Κορέας» καταγγέλλει ο Γ. Μπότας

Ο αγρότης που μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα αντιλήφθηκε ότι ο λογαριασμός του έχει δεσμευτεί -παρά το ότι έχει ελεγχθεί και έχει πάρει και τις τελευταίες επιδοτήσεις στις 17 Δεκεμβρίου-, καταγγέλλει ότι εντελώς ξαφνικά βρέθηκε χωρίς ούτε ένα ευρώ.

«Αυτό που συμβαίνει ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, από τη μία είχαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει τους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους «σκουπίζει» εντελώς. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων είχαν γίνει καθυστερημένα, γι’ αυτό άλλωστε είμασταν στον δρόμο και φωνάζαμε, γιατί τριπλοελέγχθηκαν, λόγω και της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα.

Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα, ήμουν κι εγώ και οι πληρωμές που περίμενα έστω και καθυστερημένα, έγιναν, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου που έγινε η τελευταία πληρωμή, πληρώθηκα σωστά. Κι ερχόμαστε τώρα δεύτερη μέρα μετά τα Χριστούγεννα, κι ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι οι λογαριασμοί μου έχουνε δεσμευτεί. Οι λογαριασμοί μου είναι δεμένοι, έχω δεμένα χέρια, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ και δεν ξέρω τον λόγο. Εάν κάπου έχω σφάλει, εάν έχει κάποιο κώλυμα η δήλωσή μου, εδώ και τώρα να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, και να προχωρήσει η δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο, το καταγγέλλω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας», αναφέρει ο Γ. Μπότας.

«Εκβιάζουν αγρότες και αφήνουν τους παραγωγούς με τις Ferrari να αλωνίζουν»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων Κώστας Σέφης δήλωσε: «Θα κλείσουμε, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Η κυβέρνηση αντί να σκύψει το κεφάλι και να δώσει πραγματικές λύσεις, τραβάει το σκοινί. Το σκοινί θα σπάσει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση επικοινωνίας, όταν μας εκβιάζει, αυτούς που βρισκόμαστε με τα τρακτέρ στον δρόμο και αφήνει τους παραγωγούς με τις Ferrari να αλωνίζουν μέσα στη Βουλή».

«Και όλα τα θέματά μας να λύσουν, εάν δεν μας διευκρινίσουν τί θα γίνει με τη Mercosur που θα την υπογράψουν 15 του μηνός, από εκεί κι έπειτα είναι η ταφόπλακά μας», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Σημειώνεται επίσης, ότι οι αγρότες το επόμενο διάστημα σχεδιάζουν να κλείσουν και το ρεύμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.

Αποκλεισμοί τελωνείων από αγροτικά μπλόκα

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα το μεσημέρι, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και εκ νέου πάλι το βράδυ από τις 7 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. Νωρίτερα, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αύριο Κυριακή το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε στις 8 το βράδυ έχουν σύσκεψη για ενημέρωση.

Σήμερα το μεσημέρι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα συναντηθούν στην Επανομή με αντιπροσωπείες αγροτικών μπλόκων από την Κεντρική Μακεδονία για να συζητήσουν οργανωτικά θέματα που αφορούν το συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπησή τους στην πανελλαδική επιτροπή των αγροτών.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα το μεσημέρι έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

