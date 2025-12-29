Βίντεο: Αλέξης Σφαέλος

Ενισχύουν τα μπλόκα και κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, που σκοπεύουν από σήμερα Δευτέρα 29/12 να εντείνουν τον αγώνα τους, μετά και την φημολογούμενη -κατά τους ίδιους- προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού μετώπου, που δείχνει να έχει ήδη αποτύχει. Από το πρωί το ένα μετά το άλλο τα μπλόκα διαψεύδουν την συμμετοχή τους στην περιβόητη σύσκεψη της Επανομής, όπου εκδόθηκε ένα ανυπόγραφο κείμενο που ανέφερε ότι εκπρόσωποι από 18 μπλόκα θέλησαν να διαχωρίσουν τη θέση τους και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Τουλάχιστον 11 μπλόκα έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά ότι δε συμμετείχαν στην εν λόγω σύσκεψη, με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να κάνει λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια, που αποσκοπούν στο «διαίρει και βασίλευε» του αγροτικού κινήματος, όπως γράφει χαρακτηριστικά το thesspost.

Μέχρι τώρα, τα μπλόκα που έχουν διαψεύσει είναι: του Μπράλου, της Κομοτηνής, του Βόρειου Έβρου, των Κήπων, της Προσοτσάνης, της Δράμας, της Χαλκηδόνας, των Ευζώνων, της Αχαΐας, της Κορινθίας, της Έδεσσας και του Μεσημερίου Πέλλας».

Η επίσημη θέση της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, που απαρτίζεται από 57 μπλόκα ανά τη χώρα, είναι ότι δεν μπορούν να πάνε σε διάλογο εάν δεν δοθούν εγγυήσεις πάνω στα αιτήματά τους, καθώς τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Γι’ αυτό τον λόγο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας με ακόμη περισσότερα τρακτέρ και αιφνίδιους αποκλεισμούς. Μάλιστα, οι επιτελείς των κινητοποιήσεων για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς εξετάζουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των Χριστουγέννων, για να μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί στους προορισμούς του.

Η «Ζούγκλα» ετοίμασε ένα επίκαιρο οδοιπορικό, καταγράφοντας την εικόνα που αντικρύζουν σήμερα Δευτέρα 29/12 οι ταξιδιώτες, που επιχειρούν να διασχίσουν από Θεσσαλονίκη για Αθήνα τα μπλόκα των αγροτών.

Δείτε την εικόνα από τα διόδια των Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί:

Η εικόνα λίγο πριν τις 11:00 το πρωί από το μπλόκο που βρίσκεται έξω από την πόλης της Κατερίνης και η εκτροπή κυκλοφορίας αναγκαστικά μέσα από τον αστικό ιστό προς τον κόμβο της Νέας Εφέσου:

Η εικόνα στον κόμβο της Νέας Εφέσου:

Η εικόνα στην σήραγγα των Τεμπών στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29/12:

Δείτε την εικόνα από την εκπτροπή της ηυκλοφορίας έξω από την Αγιά της Λάρισας και την υποχρεωτική παράκαμψη στην παλιά Εθνική οδό, στις 12:00 το μεσημέρι:

«Ας αφήσει η κυβέρνηση την επικοινωνία και ας ασχοληθεί με την ουσία»

Με ανακοίνωσή του το μπλόκο της Χαλκηδόνας τονίζει ότι επουδενί δεν έχουν διαχωρίσει τη στάση τους οι αγρότες του από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη σύσκεψη της Νίκαιας και του Λευκώνα, ξεκαθαρίζοντας πως συντάσσονται απόλυτα με τα αιτήματα των αγροτών- κτηνοτρόφων- μελισσοκόμων και ψαράδων.

Η ανακοίνωση από το μπλόκο της Χαλκηδόνας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από εχθές γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου του επικοινωνιακού παιχνιδιού της κυβερνήσεως να σπείρει την διχόνοια στον αγροτικό κόσμο πού βρίσκεται σε κινητοποίηση. Σε αυτήν την προσπάθεια της έχει αρωγός και κάποιους πρόθυμους νεροκουβαλητές, όπως είναι η ομάδα ” αληθείας”. Ως μπλόκο Χαλκηδόνας πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τασσόμαστε πίσω από τα αιτήματα των αγροτών- κτηνοτρόφων- μέλισσοκόμων- αλιαίων, όπως αυτά στάθηκαν μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων της Νίκαιας.

Επουδενί δεν έχουμε διαχωρίσει τη στάση μας από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη σύσκεψη της Νίκαιας και του Λευκώνα . Η προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας θα πέσει ακόμη μία φορά στο κενό. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές, πως έχει η λύσει τα 20 από τα 27 αιτήματα αλλά δεν μας απαντά ποια είναι αυτά τα 20 που έχει δώσει λύση και ποια είναι αυτά τα 7 που θα συζητήσει. Επίσης δεν μας λέει τίποτα για την συμφωνία της mercοsur ποιες είναι οι συνέπειες της και ποια είναι η στάση της απέναντι σε αυτή τη συμφωνία.

Ας αφήσει η κυβέρνηση την επικοινωνία και ας ασχοληθεί με την ουσία. Να απαντήσει γραπτώς στα αιτήματα που παρέλαβε. Ως μπλόκο Χαλκηδόνας πιστεύουμε πώς ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνεται στο φως και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη και πρέπει να αναλάβει να δώσει τις λύσεις στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ούτως ώστε από αυτές να διαφανεί πως υπάρχει προοπτική για μία βιώσιμη αγροτική οικονομία που θα αναστρέψει την ερημοποίηση της υπαίθρου».

Η ανακοίνωση του μπλόκου Ευζώνων:

Από πλευράς τους, οι αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων τονίζουν ότι: «Όποιος θέλει να πάει σε καλέσματα οι συναντήσεις θα πηγαίνει με το δικό του όνομα και όχι με το όνομα του τελωνείου Ευζώνων». Ειδικότερα, σε ανάρτηση εκπροσώπου του μπλόκου Ευζώνων αναφέρεται: «Σήμερα 28.12.2025 ήθελα να τονίσω ότι το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων είναι σταθερό στις αποφάσεις του και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το βάζει στο στόμα του. Όποιος θέλει να πάει σε καλέσματα ή συναντήσεις θα πηγαίνει με το δικό του όνομα και όχι με το όνομα του τελωνείου Ευζώνων. Εμείς είμαστε εδώ δεν πάμε σε καμία συνάντηση όπως αναφέρθηκε στους 18 ή στους 20 και πάει λέγοντας.

Το μπλόκο των Ευζώνων είναι σύσσωμο και ενωμένο με όλη την Ελλάδα μας. Τις αποφάσεις τις παίρνουμε πανελλαδικά και όχι απομονωμένα όπως κάνουν μερικοί. Σας ευχαριστώ χρόνια πολλά καλή χρονιά».

H ανακοίνωση του μπλόκου Προσοτσάνης-Δράμας:

Παράλληλα, το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης στη Δράμα κινείται στο ίδιο μήκος κύματος διαμηνύοντας ότι: «Δεν πάμε να συναντηθούμε με την κυβέρνηση ακόμα».

Αποκλεισμοί και κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας

Σήμερα θα υπάρξει νέα κλιμάκωση στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα, όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες μέρες. Οι διαδηλωτές αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Εκτός από το μπλόκο των Μαλγάρων, σε συμβολικούς αποκλεισμούς θα προχωρήσουν οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας από σήμερα το απόγευμα. Εκεί βρίσκονται περίπου 200 τρακτέρ πάνω στην εθνική οδό και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Στο χορό των κινητοποιήσεων ξαναμπαίνει το μπλόκο στο Δερβένι, όπου θα υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό, όπως γράφει το thespost.

Σε νέο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης για τρεις ώρες, θα προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ, ενώ από αύριο Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέψουν εκ νέου την κίνηση πάνω στην αερογέφυρα της Νίκαιας, για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, το απόγευμα αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, για να μοιράσουν έντυπο όπου θα εξηγούν τα αιτήματά τους, -όπως γράφει το onlarissa– ζητώντας τη στήριξη των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκ νέου αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση προκάλεσε ταλαιπωρία στις Εθνικές Οδούς για χιλιάδες οδηγούς, που καθυστέρησαν στο δρόμο της επιστροφής μετά τα Χριστούγεννα. Ενδεικτικό είναι ότι οι καθυστερήσεις στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για Αθήνα έκαναν το ταξίδι να φτάνει και τις 10-11 ώρες.

Στην Κρήτη συμβολικός αποκλεισμός στα Μεγάλα Χωράφια

Σε μισάωρο αποκλεισμό του δρόμου στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσουν οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων σήμερα Δευτέρα, όπως γράφει το zarpanews.

Ο δρόμος θα κλείσει από τις 16.30 έως τις 17.00 ενώ λίγο αργότερα οι αγρότες θα αποφασίσουν για το πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες.