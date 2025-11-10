Ένταση επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Δευτέρας (10/11), εν’ όψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κομοτηνή, την Τρίτη (11/11).

Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», επιχειρώντας να το αποκλείσουν.

Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι αγρότες με τα τρακτέρ προσπάθησαν να απωθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη λάβει κάλεσμα για συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη.

Η αστυνομία έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί δρόμων, εφόσον η πορεία συνεχιστεί.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν αντέχουν άλλο – Κάνουν λόγο για οικονομική ασφυξία

Οι αγρότες δηλώνουν από την πλευρά τους πως «δεν αντέχουν άλλο» και ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων.

Επίσης, οι αγρότες εμφανίζονται αγανακτισμένοι, κάνοντας λόγο για οικονομική ασφυξία.

Καλούν μάλιστα τον πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με την αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιείται σύσκεψη εντός του αεροδρομίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών και αξιωματούχων της περιοχής, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης.

Η ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας, να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό»

