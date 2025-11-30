Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς νέος γύρος αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται από τη Δευτέρα (1/12) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στον κόμβο της Νίκαιας, στη Λάρισα, καθώς περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει την ΠΑΘΕ.

Μάλιστα, αύριο στις 17.30 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση των αγροτών, στην οποία θα αποφασίσουν τη στάση που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Παράλληλα, το αγροτικό κίνημα ετοιμάζεται για νέα μέτωπα. Την ερχόμενη Τετάρτη οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Επίσης, οι αγρότες ετοιμάζουν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη.

Διαμαρτυρία για τις συλλήψεις αγροτών, έξω από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας

Έξω από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας συγκεντρώθηκαν πλήθος αγροτών που μετακινήθηκαν από το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των δύο συναδέλφων τους που κρατούνται για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν πως θα προχωρήσουν και σε άλλες δράσεις το επόμενο διάστημα αν τελικά δεν προχωρήσουν στην απελευθέρωσή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα, δύο εκ των οποίων στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Ο ένας συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μιλώντας στο onlarissa.gr, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των δύο κρατούμενων, αλλά και του τρίτου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή».

Επεισόδια και καταγγελίες για αυταρχισμό της Αστυνομίας

Νωρίτερα, σήμερα, σημειώθηκε «σύρραξη» των αγροτών με τις Αστυνομικές Δυνάμεις, οι οποίες έκαναν και χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Στο σημείο παραμένουν αυξημένες Αστυνομικές Δυνάμεις, με το κλίμα να είναι ακόμη αρκετά έντονο, ενώ ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής, κατήγγειλε στο OnLarissa «ακραία καταστολή» από τις Αστυνομικές Δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα.

«Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα», τόνισε ο κ. Τσικριτσής.

Στη Νίκαια της Λάρισας, η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο, κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αγροτών.

Ρίψεις χημικών έγιναν και νωρίτερα, όταν πλησίαζαν στον κόμβο της Νίκαιας από τον Πλατύκαμπο.

Μετά τα εκτεταμένα επεισόδια στη Νίκαια, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο ένας είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος σωριάστηκε στο οδόστρωμα, και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Επίσης, από τις επιθέσεις στο σημείο, τραυματίστηκαν δύο Αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και δύο ακόμη αγρότες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, μέχρι νεωτέρας.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας:

– Διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 14.05΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

– Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Μεγάλο μπλόκο και στην Καρδίτσα – Κλειστή η Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας και Καρδίτσας – Λαμίας

Μαζικά συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να έχουν παραταχθεί στον Ε65.

Ένταση σημειώθηκε όταν οι αγρότες αιφνιδίασαν τους Αστυνομικούς και έβγαλαν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Μάλιστα, έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛ.ΑΣ. για να σπάσουν τον φραγμό.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, από την 11.45΄ ώρα σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονται για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Άγριο ξύλο και επεισόδια – Το χρονικό της έντασης

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα, ανάμεσα σε αγρότες και Αστυνομικούς, με τους τελευταίους να κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών και να προβαίνουν σε υπέρμετρη χρήση βίας.

Οι Αστυνομικές Δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Tα επεισόδια σημειώθηκαν στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο, όπου η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης για να αποτρέψει αγρότες που επιχείρησαν να βγουν με τα τρακτέρ και να αποκλείσουν την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Εν τω μεταξύ στα δύο έχει κοπεί η Ελλάδα, καθώς αγρότες που έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού παραμένουν κλειστά, με τρακτέρ να έχουν εισβάλλει από παράδρομο, σπάζοντας τα προστατευτικά στηθαία. Στην περιοχή βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία, ενώ τους συνοδεύουν εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Οι Αστυνομικές Δυνάμεις είχαν παρατάξει δύο κλούβες ΜΑΤ κάθετα στον κόμβο, με σκοπό να εμποδίσουν την πορεία των τρακτέρ. Ωστόσο, μετά από εντάσεις και χρήση χημικών και κρότου λάμψης από την Αστυνομία, οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τα μπλόκα και να εισέλθουν στην Εθνική Οδό.

Από την την επεισοδιακή κινητοποίηση, ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος τραυματίστηκε, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας. Επίσης Η Αστυνομία κινήθηκε για τη σύλληψή του, καθώς είναι επικεφαλής της κινητοποίησης. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο Αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και δύο ακόμη αγρότες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Οι Αστυνομικές Δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στα σημεία όπου λαμβάνουν χώρα οι κινητοποιήσεις, «με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής», όπως τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ. .

Σημειώνεται πως οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν τον κόμβο του Ε65 προς Καρδίτσα, Τρίκαλα. Μάλιστα στον Πλατύκαμπο έγινε και μία προσαγωγή. Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην Εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι αγρότες χτύπησαν περιπολικό ζητώντας με πολύ έντονες εκφράσεις από τους Αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το σημείο.

Σύμφωνα με τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την Αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.



Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Καρδίτσα: Αγρότες έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛ.ΑΣ. για να σπάσουν τον φραγμό

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, κατά τη διάρκεια των εντάσεων, οι αγρότες της Καρδίτσας έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛ.ΑΣ. για να σπάσουν τον φραγμό.

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η καταβολή όλων των χρεωστούμενων από την Κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλυφθούν οι βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής

Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα».

Εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια, που δεν θα στηθούν διάσπαρτα μπλόκα, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης.

Η συμμετοχή αναμένεται πολύ υψηλή σε πολλά σημεία, με αγρότες από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Υπενθυμίζεται πως έχουν προαναγγείλει πως θα επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους έως και τις 5 Δεκέμβρη.

Όπως επισημαίνουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει χιλιάδες παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

