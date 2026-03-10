Ο ακριβότερος δήμος για κατοικίες στην Ελλάδα το 2026 είναι Δ. Ύδρας με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 3,69 € και ακολουθούν οι δήμοι Χαλανδρίου (3,67 €), Άργους-Μυκηνών (3,64 €), Κεντρικής Κέρκυρας (3,50 €) και Αργοστολίου (3,33 €), ενώ ο φθηνότερος δήμος είναι ο Δ. Ανάφης (0,74 €) και ακολουθούν οι δήμοι Τανάγρας (0,82 €), Αργιθέας (0,87 €), Ικαρίας (0,91 €) και Μεγίστης (0,96 €).

Μεταξύ των 16 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους, ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δ. Λαρισαίων με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 2,79 € και ακολουθούν οι δήμοι Ιωαννιτών (2,71 €) και Βόλου (2,70 €), ενώ ο φθηνότερος δήμος είναι ο Δ. Πατρέων (1,46 €) και ακολουθούν οι δήμοι Κορδελιού-Ευόσμου (1,92 €) και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη (2,06 €).

Εισαγωγή

Σε πρόσφατες δημοσιευμένες έρευνές μου (11/2/2026 και 15/2/2026) παρουσιάσθηκαν οι συντελεστές των δημοτικών τελών (ΔΤ) κατοικιών για τους 332 δήμους της χώρας στα αστικά κέντρα τους.

Αν παρατηρήσει κάποιος τις χρεώσεις των δήμων στους λογαριασμούς ρεύματος θα διαπιστώσει ότι οι δήμοι εκτός από τις χρεώσεις για τα ΔΤ, χρεώνουν τα νοικοκυριά και για το Δημοτικό φόρο (ΔΦ) και για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 185 του Ν. 4555/2018) τα δημοτικά τέλη των δήμων εισπράττονται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας, απορριμμάτων και φωτισμού και δεν επιτρέπεται να διατίθενται για άλλες δαπάνες ή υποχρεώσεις των δήμων, η δε παράνομη χρήση τους μπορεί να επισύρει καταλογιστικές και δημοσιονομικές συνέπειες σε αιρετούς και υπαλλήλους, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ΔΦ επιβάλλεται σε όλους τους στεγασμένους ή μη χώρους που ηλεκτροδοτούνται και τα έσοδά του χρησιμοποιούνται για την κάλυψη γενικών αναγκών των δήμων και κατανέμονται για λειτουργικά έξοδα, στη συντήρηση και τις επισκευές, στις σχολικές επιτροπές και στην ανέγερση νέων σχολείων.

Το ΤΑΠ είναι δημοτικός φόρος που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων, υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακινήτου, θα πρέπει να κυμαίνεται από 0,025% έως 0,035% και τα έσοδά του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση τοπικών δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών.

Λαμβάνοντας τους συντελεστές του ΔΦ και του ΤΑΠ για τα αστικά κέντρα όλων των δήμων από τη «Διαύγεια», υπολογίσθηκε η συνολική μέση ετήσια χρέωση των δήμων ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) στα νοικοκυριά για το 2026(Άθροισμα των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ). Στους δήμους που υπήρχαν ζώνες για τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ υπολογίσθηκε ο μέσος όρος τους. Για το ΤΑΠ υπολογίσθηκε η μέση αντικειμενική αξία των ακινήτων σε κάθε δήμο και ο μέσος συντελεστής παλαιότητας, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Οι συντελεστές των ΔΦ και ΤΑΠ αποφασίζονται από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων και για τις κατοικίες το 2026 ο ΔΦ κυμαίνεται ανάμεσα στους 332 δήμους της χώρας από 0,02 €/τ.μ έως 1,22 €/τ.μ., ενώ για το ΤΑΠ η πλειονότητα των δήμων έχει επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή (0,035%).

Κατάταξη όλων των δήμων της χώρας από τον ακριβότερο προς το φθηνότερο

Στον πίνακα Α που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική μέση ετήσια χρέωση των 332 δήμων της χώρας ανά τ.μ. σε κατοικίες το 2026.

Ο ακριβότερος δήμος για κατοικίες στην Ελλάδα το 2026 είναι Δ. Ύδρας με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 3,69 € και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Χαλανδρίου (3,67 €), Άργους-Μυκηνών (3,64 €), Κεντρικής Κέρκυρας (3,50 €), Αργοστολίου (3,33 €), Κορινθίων (3,16 €), Νέας Προποντίδας (3,15 €), Σπετσών (3,13 €), Ηρακλείου Αττικής (3,10 €) και Βριλησσίων (3,09 €).

Στον αντίποδα, ο φθηνότερος δήμος είναι ο Δ. Ανάφης με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 0,74 € και την τελευταία δεκάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Τανάγρας (0,82 €), Αργιθέας (0,87 €), Ικαρίας (0,91 €), Μεγίστης (0,96 €), Δωδώνης (0,99 €), Αστυπάλαιας (1,03 €), Ανδραβίδας-Κυλλήνης (1,06 €), Φιλιατών (1,06 €) και Γαύδου (1,09 €).

Οι ακριβότεροι και οι φθηνότεροι δήμοι ανάμεσα στους 16 πολύ μεγάλους δήμους

Στον πίνακα Β που ακολουθεί απεικονίζονται η συνολική μέση ετήσια χρέωση σε κατοικίες των 16 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους το 2026, η πανελλαδική τους κατάταξη και ο πληθυσμός, ο αριθμός νοικοκυριών, το μέσο εμβαδό κατοικιών και έκτασή τους (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο ακριβότερος δήμος μεταξύ των 16 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας είναι ο Δ. Λαρισαίων με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 2,79 € και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Ιωαννιτών (2,71 €), Βόλου (2,70 €), Θεσσαλονίκης (2,61 €) και Ρόδου (2,55 €).

Στον αντίποδα, ο φθηνότερος δήμος μεταξύ των 16 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας είναι ο Δ. Πατρέων με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 1,46 € και την τελευταία πεντάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Κορδελιού-Ευόσμου (1,92 €), Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη (2,06 €), Ηρακλείου Κρήτης (2,16 €) και Αχαρνών (2,18 €).

Οι ακριβότεροι και οι φθηνότεροι δήμοι ανάμεσα στους 49 μεγάλους δήμους

Στον πίνακα Γ που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική μέση ετήσια χρέωση σε κατοικίες των 49 μεγάλων δήμων της χώρας με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους το 2026.

Ο ακριβότερος δήμος μεταξύ των 49 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας είναι ο Δ. Χαλανδρίου με συνολική χρέωση ανά τ.μ. 3,67 € και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας (3,50 €), Κορινθίων (3,16 €), Ηρακλείου Αττικής (3,10 €) και Αμαρουσίου (2,96 €).

Στον αντίποδα, ο φθηνότερος δήμος μεταξύ των 49 μεγάλων δήμων της χώρας είναι ο Δ. Τρικκαίωνμε συνολική χρέωση ανά τ.μ. 1,37 € και την τελευταία πεντάδα συμπληρώνουν οι δήμοι Καρδίτσας (1,46 €), Πετρουπόλεως (1,64 €), Αγρινίου (1,64 €) και Καλλιθέας (1,74 €).

Οι ακριβότεροι και οι φθηνότεροι δήμοι ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα

Για καλύτερη σύγκριση μεταξύ γειτονικών και ομοειδών δήμων παρατίθενται παρακάτω οι 13 πίνακες με τους ακριβότερους και φθηνότερους δήμους ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Επισήμανση

Ένα λάθος που κάνουν οι δήμοι στην πρόβλεψη εσόδων από τα ΔΤ και το ΔΦ είναι τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών του δήμου, υπολογίζοντας όλα τα τετραγωνικά των κατοικιών, αλλά το 35% περίπου των κατοικιών στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες, οπότε δεν εισπράττονται τέλη από τους δήμους για τις εν λόγω κατοικίες, αφού η πλειονότητα των δημοτών κόβει το ρεύμα, χωρίς να κάνει υπεύθυνη δήλωση στο δήμο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 6,6 εκατομμύρια κατοικίες από τις οποίες τα 2,3 εκατομμύρια είναι κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες. Το μόνο τέλος που πρέπει να πληρώνουν αυτές οι κατοικίες στους δήμους είναι το ΤΑΠ.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας