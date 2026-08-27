Σε μία ανάρτηση, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για μόνιμους κατοίκους, επισκέπτες και αθλητές, σχετικά με την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, έκανε ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής στάθηκε «στους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής», σχετικά με την εμφάνιση των αλεπούδων στο ΟΑΚΑ.

Συνιστά σε κατοίκους, επισκέπτες και αθλητές να μην πλησιάζουν, να μην ταΐζουν και να μην ενοχλούν τις αλεπούδες, αλλά να τις παρατηρούν από απόσταση για να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη με το θηλαστικό.

Η ανάρτηση με τις οδηγίες

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».