Της Λυδίας Παππά

«Συστηματικό κακοπληρωτή», χαρακτήριζαν το 2022, οι δικαστικές Αρχές τον 60χρονο μητροκτόνο του Κολωνακίου που έκαψε στις 29 Ιανουαρίου του ίδιου έτους τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμά της και πλέον παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

Λίγους μήνες μετά το θάνατό της, ο γιος βρίσκεται αντίδικος με ένοικο της πολυκατοικίας που ζητά να αποζημιωθεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, καθώς το δικό του σπίτι είχε υποστεί ζημιές .

Στην απόφαση αναφερόταν για τον κατηγορούμενο ότι «έχει καταστεί λόγω εξ αδιαθέτου κληρονομιάς της μητέρας του, Ελένης, χήρα Ιωάννη Παπαδόπουλου, κύριος του διαμερίσματος που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της οικοδομής. Η μητέρα του πέθανε με βίαιο τρόπο, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της στις 29.01.2022».

Στη δίκη παρουσιάστηκε και η οικονομική κατάσταση του γιου για την οποία αναφέρεται ότι:

«Αποδείχθηκε ότι διατηρεί ατομική επιχείρηση πτηνοτροφείου για την παραγωγή αυγών στον Αυλώνα Αττικής (κύρια δραστηριότητα), με δευτερεύουσες δραστηριότητες την καλλιέργεια λαχάνων και κηπευτικών υπαίθρου και την εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής. Από το έντυπο Ε9 αποδεικνύεται ότι είναι κύριος μονοκατοικίας αγροτεμαχίου 88 τ.μ επί οικοπέδου 113 τ.μ εντός οικισμού στη Σαμοθράκη, αρδευόμενου αγροτεμαχίου 25.000 τ.μ με μονοετή καλλιέργεια στα Οινόφυτα Βοιωτίας και τεσσάρων αγροτεμαχίων συνολικού εμβαδού 32.000 τ.μ στη Σαμοθράκη. Εκτός αυτού, έχει καταστεί κύριος του διαμερίσματος στο Κολωνάκι όπου ξέσπασε η φωτιά, το οποίο έχει αντικειμενική αξία 767.309,40 ευρώ».

Το 2022 υπήρχαν και οφειλές του 60χρονου γιου :

«Ο φόρος κληρονομιάς υπολογίσθηκε 35.656,28 ευρώ προκειμένου να συνταχθεί δήλωση αποδοχής κληρονομιάς. Το παθητικό της κληρονομίας αποτελείται κατά τη δήλωση αυτή ,από δύο δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χρεωστικών υπολοίπων 20.609,03 και 4.193.30 ευρώ και επίσης καθ’ ομολογία του υπάρχει οφειλή 12.000 ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ της αποθανούσης μητέρας τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκείνο το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του γιος, έστελνε μηνύματα στον γείτονα πριν το δικαστήριο ότι η μητέρα του είχε οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ενώ και ο ίδιος είχε υπέρογκες οφειλές στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ούτε λόγος με το δικαστήριο να συμπεραίνει ότι:

«Ο ισχυρισμός του, ότι όσα έγραψε στο γραπτό μήνυμα δεν ήταν ακριβή αλλά υπερβολές, δεν είναι πειστικός, διότι στο γραπτό μήνυμα αναφέρει λεπτομέρειες περί των οφειλών αυτού και της μητέρας του και ο τρόπος έκφρασής του υποδεικνύει ότι πρόκειται για συστηματικό κακοπληρωτή».

Ο γιος έχασε το δικαστήριο για το ποσό των 40.849.54 ευρώ με την απόφαση να εκδίδεται στις 14 Δεκεμβρίου 2024.