Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός των μεγάλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Στρατού Ξηράς, με τον Διοικητή της ΑΣΔΙΘ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης), Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, να παραδίδει και επίσημα τη σκυτάλη στους επικεφαλής των άλλων δύο κορυφαίων Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, της ΑΣΔΑΑΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου) και της ΑΣΔΗΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκησης Ηπείρου & Μακεδονίας).

Οι Αντιστράτηγοι Δημήτρης Βακεντής και Αθανάσιος Γαρίνης αναλαμβάνουν πλέον το βάρος της διεξαγωγής των σημαντικών ασκήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις περιοχές ευθύνης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΑΑΜ προετοιμάζεται μία ιδιαίτερα απαιτητική και μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το σενάριο της άσκησης προβλέπεται να δοκιμάσει στον μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα συνεργασίας των μονάδων, μέσα από ρεαλιστικές και υψηλών απαιτήσεων επιχειρησιακές συνθήκες.

Αντίστοιχα, σημαντική άσκηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί και στην περιοχή της ΑΣΔΗΜ, όπου φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία. Η συμμετοχή συμμαχικών δυνάμεων αναμένεται να προσδώσει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματική πολυεθνική χροιά, ενισχύοντας τον διαλειτουργικό χαρακτήρα και την εξωστρέφεια του Στρατού Ξηράς.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης