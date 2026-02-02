Στο παρελθόν του 27χρονου άνδρα, που εντοπίστηκε την Κυριακή (1/2) νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, ψάχνουν να βρουν απαντήσεις οι Αρχές, καθώς το θύμα φαίνεται να είχε σχέσεις με 59χρονο επιχειρηματία ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον Φεβρουάριο του 2024, στη Μάνδρα.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αναζητά τα κίνητρα του εγκλήματος και ελπίζει να φτάσει στους δράστες, που κρατούσαν για επτά μέρες τον 27χρονο, αλλά δεν ζήτησαν λύτρα. Από την έρευνα, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν πιθανή σύνδεση του νεαρού με άτομα που σχετίζονται με τη δολοφονία ενός επιχειρηματία που είχε γίνει στη Μάνδρα στις αρχές του 2024. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές έχουν ανοίξει εκ νέου τον σχετικό φάκελο.

Πάντως, ο άνδρας είχε δεχτεί απειλές, ενώ δεν έχει ποινικό παρελθόν – ούτε καν κλήση για παρκάρισμα, όπως είπαν χαρακτηριστικά στη «Ζούγκλα» αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που πραγματοποίησε την αυτοψία, ο 27χρονος δολοφονήθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε και η σορός του έφερε τουλάχιστον επτά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Εκεί, εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.

Οι δράστες φαίνεται πως επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν, λόγω υγρασίας ή νερού. Η σορός εντοπίστηκε από έναν άνδρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του και περνούσε τυχαία από το σημείο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου:

Η απαγωγή του σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (26/1), έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Από ένα τατουάζ, οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν ότι η σορός άνηκε στον 27χρονο, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση την περασμένη Δευτέρα, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, από την αρραβωνιαστικιά του, η οποία είχε δει τέσσερις ένοπλους άνδρες να αρπάζουν τον νεαρό έξω από το σπίτι του και να τον βάζουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Η στιγμή που ο άνδρας πέφτει θύμα απαγωγής έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Όπως είπε η αρραβωνιαστικιά του, οι δράστες δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί της, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε από την Ασφάλεια, προέκυψε ότι το όχημα τους είχε κλεμμένες πινακίδες.

Όσον αφορά τον 59χρονο επιχειρηματία με τον οποίο είχε επαφές ο 27χρονος, είχε συλληφθεί το 2011 καθώς στην κατοχή του είχε βρεθεί βαρύς οπλισμός, μεταξύ των οποίων και καλάσνικοφ. Ο ίδιος είχε επικαλεστεί ότι ήταν «λάτρης» των όπλων, ενώ κάποια από αυτά τα όπλα ανήκαν σε άτομα από βαλκανικές χώρες, κυρίως από Αλβανία, με τα οποία φερόταν να έχει επαφές. Στοιχεία για εμπόριο όπλων δεν είχε προκύψει σε βάρος του.