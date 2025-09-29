Δεν έχουν τέλος οι … καβάντζες αλλά και οι τρόποι που σκαρφίζονται οι διακινητές ναρκωτικών, για να κρατήσουν μακριά από τα «αδιάκριτα» βλέμματα των Αρχών και τις … εκπαιδευμένες μύτες των σκυλιών, το παράνομο εμπόρευμά τους.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών έκαναν επιχείρηση σε ένα σπίτι – ορμητήριο και συνέλαβαν έναν 28χρονο για τον οποίο πληροφορίες έλεγαν ότι έκανε εμπόριο ναρκωτικών.

Είχαν δίκιο τελικά, καθώς «εντός ειδικής κρύπτης πάνω από το φωτιστικό της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -340- γραμμ. ηρωίνης,

• -10- γραμμ. κοκαΐνης και

• το χρηματικό ποσό των -425- ευρώ».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με παρόμοιο τρόπο, στο Ζεφύρι, παραλίγο να χάσει και το παράνομο εμπόρευμά της μια 65χρονη.

Προτίμησε όμως να το ρίξει στο σιφόνι της τουαλέτας για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με πιο βαριές κατηγορίες.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου έκαναν έφοδο και βρήκαν «εντός του σιφονιού -15- γραμμ. ηρωίνης και, επιπρόσθετα σε χώρους της οικίας, πλήθος νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των -505- ευρώ.

Η 65χρονη και ένας 56χρονος οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.