Οι Αρχές της Ρόδου αναζητούσαν μια 91χρονη Γαλλίδα, η οποία διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο του νησιού και αγνοούταν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση, καθώς πρόκειται για άτομο προχωρημένης ηλικίας με περιορισμένη εξοικείωση με την περιοχή.

Η ηλικιωμένη είχε πραγματοποιήσει εκδρομή στην Τουρκία και κατά την επιστροφή της ταυτοποιήθηκε στον έλεγχο διαβατηρίων σε σημείο εισόδου. Κατ΄αυτόν τον τρόπο λίγες ώρες αργότερα ο συναγερμός έληξε.

Το φυσιογνωμικό προφίλ ήταν σαφές και χρηστικό για τους αστυνομικούς στα πεδία ελέγχου. Η 91χρονη, Γαλλίδα υπήκοος, ύψους περίπου 1,62 μ., με ωοειδές πρόσωπο, ευθεία μύτη, σταρένια επιδερμίδα, κοντά σπαστά γκρίζα λευκά μαλλιά και μπλε μάτια, εθεάθη να φορά λευκό πουλόβερ, λευκό μπουφάν, σκούρο μπλε παντελόνι και σκούρα μπλε παπούτσια.

Η διασταύρωση κινήσεων έδειξε ότι η ηλικιωμένη είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο για ολιγοήμερη εκδρομή στην Τουρκία. Κατά την επιστροφή της στη χώρα, ο τυπικός έλεγχος διαβατηρίων και η άμεση αντιπαραβολή των στοιχείων ταυτότητας με τα περιγραφικά δεδομένα της δήλωσης εξαφάνισης οδήγησαν στην επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την αναζητούμενη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, ενημερώθηκε η οικογένεια και έληξε ο συναγερμός.

Μαθήματα για ανάλογες περιπτώσεις ταξιδιωτών μεγάλης ηλικίας

Η εμπειρία δείχνει ότι η γνωστοποίηση δρομολογίων σε οικείους, η τήρηση ενημερωμένων στοιχείων επικοινωνίας και η κατοχή πρόσφατης φωτογραφίας διευκολύνουν αποφασιστικά την αστυνομική ανταπόκριση. Για οικογένειες που φιλοξενούν ηλικιωμένους ταξιδιώτες σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η άμεση επικοινωνία με τις αρχες όταν χαθεί η επαφή παραμένει το πιο κρίσιμο βήμα.

Πηγή: Δημοκρατική