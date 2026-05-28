Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος εξιχνίασε η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) , γνωστή και ως «ελληνικό FBI», εξαρθρώνοντας μια σκληρή σπείρα χιλιανών μαφιόζων, που εφάρμοζε στην πράξη τη διεθνή μέθοδο του «εγκληματικού τουρισμού» (crime tourism).

Πρόκειται για μέλη της διαβόητης «Χιλιανής Μαφίας», τα οποία ταξίδευαν στην Ευρώπη με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη στοχευμένων, high-end διαρρήξεων και ληστειών. Στην Ελλάδα, η δράση τους επικεντρώθηκε σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής, από όπου αποκόμισαν λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε κοσμήματα, επώνυμα ρολόγια και μετρητά.

Τι είναι ο «Εγκληματικός Τουρισμός»

Η εξάρθρωση της συγκεκριμένης σπείρας αναδεικνύει ένα φαινόμενο που απασχολεί έντονα τις διεθνείς διωκτικές αρχές (Interpol και Europol) τα τελευταία χρόνια. Οργανωμένες σπείρες κακοποιών ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και οργανώνουν «χτυπήματα ακριβείας» με διαρρήξεις που τους αποφέρουν σημαντική λεία και πριν οι αρχές τους εντοπίσουν μετακινούνται σε άλλη χώρα σαν τουρίστες, που έχουν ήδη οργανώσει το ταξίδι τους σε πολλούς προορισμούς.

Ποιο είναι όμως το προφίλ των «Εκδρομέων του Εγκλήματος»; Οι δράστες δεν έχουν μόνιμη βάση στη χώρα-στόχο. Εισέρχονται με τουριστική βίζα ή πλαστά έγγραφα, χτυπούν γρήγορα και αποχωρούν. Επιλέγουν αποκλειστικά εύπορες περιοχές, μελετώντας τα μέτρα ασφαλείας των θυμάτων (κάμερες, συναγερμούς) και σχεδιάζοντας τα πλήγματά τους με ακρίβεια και λεπτομέρεια. Χρησιμοποιούν νοικιασμένα οχήματα («επιχειρησιακά αυτοκίνητα») και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), αλλάζοντας συνεχώς τοποθεσίες για να χάνουν τα ίχνη τους οι Αρχές.

«Χτύπησαν» βίλα εφοπλιστή και πήραν πανάκριβα ρολόγια, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νοτιοαμερικανική συμμορία ξεκίνησε μετά από μια σειρά μεθοδικών ερευνών του «ελληνικού FBI». Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη της οργάνωσης, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα, αλλά και τη γεωγραφική ανάλυση των χτυπημάτων τους. Η έρευνα ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο, όταν «χτύπησαν» βίλα εφοπλιστή στην Αττική και αφαίρεσαν μία πολύτιμη συλλογή, με 45 χειροποίητα ρολόγια, που η αξία τους ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ένας από τους δράστες εγκατέλειψε τη χώρα, αμέσως μετά την ληστεία ενώ ο συνεργός του έφυγε εννέα ημέρες αργότερα, με προορισμό την Βαρκελώνη.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα, τρεις αλλοδαποί από τη Χιλή ηλικίας 40, 33 και 26 ετών και μία 23χρονη Ελληνίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία, ενώ ο εγκέφαλος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού ο «εγκέφαλος» της σπείρας

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός της σπείρας είναι ένας 40χρονος, έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, ο οποίος συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης και έβρισκε τους στόχους.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κορυφώθηκε με την ταυτοποίηση των βασικών μελών της σπείρας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν:

Διαβατήρια και ταυτότητες ευρωπαϊκών κρατών, με τα οποία κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι και περνούσαν τα σύνορα.

Διαρρηκτικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, εξελιγμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας και συσκευές απενεργοποίησης συναγερμών (jammers).

Πλήθος χρυσαφικών, πολύτιμων λίθων και μετρητών που προετοιμάζονταν να διοχετευθούν στο εξωτερικό μέσω δικτύων real estate ή «μαύρης» αγοράς.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, καθώς και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά -4- άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

Πρόκειται για -3- αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για περιπτώσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, καθώς και για μία 23χρονη ημεδαπή, η οποία είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ταξίδευαν και διέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος».