Όπως έλεγαν παλαιότερα, όπου κι αν πας, όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, θα βρεις σίγουρα κάποιον Έλληνα. Για του λόγου το αληθές και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπάρχουν καταγεγραμμένοι Έλληνες σε 140 χώρες εκτός της Ελλάδας. Η μετανάστευση των Ελλήνων ξεκίνησε στις απαρχές του 20ου αιώνα, ενώ το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης μέχρι και σήμερα, ήταν εκείνο μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το τελευταίο μεταναστευτικό κύμα που έχει καταγραφεί, ήταν ακριβώς μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και την μνημονιακή πολιτική που εφαρμόστηκε αργότερα στην Ελλάδα, αναγκάζοντας χιλιάδες συμπολίτες μας και πάρα πολλούς νέους να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη και να αναζητήσουν μία καλύτερη τύχη σε χώρες του εξωτερικού (brainstorming). Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011, δεν ξεπερνά τα 10,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, σε αυτόν δεν προσμετράται ο πληθυσμός των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία φτιάχνει άλλη μια μισή Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικού πληθυσμού είναι καταγεγραμμένη στις ΗΠΑ με τρία εκατομμύρια και ακολουθεί η Ευρώπη με ένα εκατομμύριο. Η Αυστραλία έχει περίπου 70 χιλιάδες Έλληνες και 300 χιλιάδες ο Καναδάς, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Ποιες όμως είναι οι πόλεις με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων στο εξωτερικό;

Οι 10 παρακάτω…

10. Μόναχο, Γερμανία (30.000)

Στην Γερμανία ζουν περίπου 280.000 Έλληνες, ο μεγαλύτερος πληθυσμός Ελλήνων στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται στο Μόναχο, με τους περισσότερους να εργάζονται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και την υγείας.

9. Σαντιάγο, Χιλή (40.000)

Ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων που ζουν στη Χιλή δεν είναι γνωστός. Αλλά σύμφωνα με το υπουργείο εξωτερικών, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστευσαν στην Χιλή,στις αρχές του 16ου αιώνα.

Σήμερα υπολογίζεται πως στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ζουν τουλάχιστον 100 χιλιάδες απόγονοι Ελλήνων μεταναστών. Η πλειοψηφία τους, διαμένει στην πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο. Η ιστορία των Ελλήνων στη Χιλή ξεκίνησε όταν Έλληνες της Κρήτης μετανάστευσαν στην πόλη Αντοφαγκάστα, η οποία τότε αλλά και μεταγενέστερα, ήταν από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της δύσης.

8. Τορόντο, Καναδάς (60.000)

Στην απογραφή του 2016 που έγινε στον Καναδά, αναφέρθηκε πως 300 χιλιάδες Έλληνες κατοικούν στη χώρα, με το 1/5 αυτών να κατοικούν στο Τορόντο. Η απογραφή έδειξε πως τα ελληνικά είναι η 20η σε συχνότητα γλώσσα, που ακούγεται στην πόλη.

7. Βοστώνη, ΗΠΑ (100.000)

Η Μασαχουσέτη είναι η 4η πολιτεία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων, ήταν όμως και το πρώτο μέρος που εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες που έφτασαν στην Αμερική. Μεταξύ του 1600 και 1700, οι Έλληνες ξεκίνησαν να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ, κυρίως στην περιοχή της Βοστώνης. Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν πως Έλληνες ναυτικοί και καπετάνιοι, βοήθησαν σημαντικά στην εκπαίδευση του αμερικανικού ναυτικού.

6. Σίδνεϊ, Αυστραλία (130.000)

Σύμφωνα με την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης, οι πρώτοι ‘Έλληνες έφτασαν στην Αυστραλία στις αρχές του 1800, με την πλειοψηφία τους να εγκαθίσταται στο Σίδνεϊ. Επρόκειτο για εργάτες ορυχείων και αγρότες, που μετανάστευσαν από τα νησιά του Αιγαίου. Οι Έλληνες άρχισαν να εργάζονται σταδιακά και σε άλλους τομείς, με πολλά ονόματα δρόμων πλέον να έχουν ελληνικά ονόματα, προς τιμήν τους.

5. Φλόριντα, ΗΠΑ (150.000)

Ξέρουμε ότι η Φλόριντα δεν είναι πόλη αλλά πολιτεία, απλά δεν μπορούσε να λείπει από την λίστα. Κι αυτό γιατί στην Φλόριντα υπάρχει το Tarpon Springs, η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επί του συνολικού πληθυσμού εκτός Ελλάδος. Στην πόλη κατοικούν περίπου 25.000 άνθρωποι, με τους Έλληνες να αγγίζουν το 12%. Στην πολιτεία της Φλόριντα ζουν διάσπαρτα Έλληνες. Πολλοί από αυτούς είναι Ελληνοαμερικανοί, που μετακόμισαν εκεί από άλλες πολιτείες.

4. Ιλινόις, ΗΠΑ (180.000)

Και το Ίλινοις μπήκε στη λίστα για χάρη του Σικάγο, όπου κατοικούν οι 125 από τις 180 χιλιάδες Έλληνες που ζουν στην κεντρική πολιτεία των ΗΠΑ. Η πόλη του Σικάγο έχει την δική της «Greektown», η οποία γνώρισε άνθηση της δεκαετίες του ’80 και του ’90, όταν και είχε γίνει σημείο συνάντησης για διασκέδαση. Η κατασκευή φοιτητικών εστιών αλλά και μεγάλων εθνικών δρόμων, ανάγκασαν πολλούς Έλληνες να εγκαταλείψουν την «Greektown» και να βρουν αλλού σπίτι. Υπό άλλες συνθήκες, και οι 180 χιλιάδες θα ζούσαν στην πόλη του Σικάγου.

3. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (280.000)

Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου, διαβιώνουν περίπου 280 χιλιάδες Έλληνες στην περιφέρεια του Λονδίνου. Η μετανάστευση στην αγγλική πρωτεύουσα ξεκίνησε από τον 15ο αιώνα κιόλας, ενώ το ίδιο συνέβη και με μεγάλα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Μπρίστολ και το Λίβερπουλ. Η Βρετανία άλλωστε έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων του εξωτερικού που «γεννήθηκε» στην Ελλάδα.

2. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (300.000)

Η Νέα Υόρκη έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων στις ΗΠΑ. Οι 300 χιλιάδες επίσημα καταγεγραμμένοι, ωστόσο ενδέχεται να είναι περισσότεροι. Η Αστόρια έχει το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων, όπου μπορείς σε κάποια μέρη να ακούς μόνο ελληνικά. Βέβαια, Έλληνες μπορείς να βρεις σε κάθε γωνιά της πόλης αλλά και ολόκληρης της ομώνυμης πολιτείας.

1. Μελβούρνη, Αυστραλία (400.000)

Αυτό δεν είναι έκπληξη, αφού ίσως έχετε ακούσει την φράση ότι η Μελβούρνη είναι «η 3η μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο», μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, καταστήματα απαντώνται συχνά στην Μελβούρνη, με το Oakleigh να θεωρείται το πιο «ελληνικό» μέρος στον κόσμο, εκτός Ελλάδος.

