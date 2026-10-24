Άκρως αποκαλυπτικές, όσο και κυνικές, είναι οι καταγεγραμμένες συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, που κατηγορούνται για τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 150 εκατ.ευρώ μέσω της αλυσίδας Pizza Fan.

Όπως προκύπτει από τους διαλόγους που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», οι εμπλεκόμενοι απέκρυπταν ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ, βαφτίζοντας τις συγκεκριμένες συναλλαγές ως δήθεν «κεράσματα».

Ακολουθούν οι αποκαλυπτικοί διάλογοι:

«Έφτιαξα τα “κεράσματα” όπως είπες»

Ακολουθεί τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα και του εμπλεκομένου στην υπόθεση Σ.Π. Ο πρώτος τον ρωτάει αν έκανε κάτι με τα «κεράσματα», με τον δεύυτερο να απαντάει ότι «τα έφτιαξα όπως είπες».

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Π.Σ. Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ μάξιμουμ δύο (2) το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Π.Σ. Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία (1) φορά στις εξήντα (60) μέρες.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Το είχαμε πάει μία (1) φορά στις τριάντα (30). Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο (2) φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία (1) φορά στις δεκαπέντε (15) να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές…

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Π.Σ. Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μία (1), μία (1), α στο καπάκι. Κάθε, μετά από δεκαπέντε (15) μέρες.

Π.Σ. Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε (15);

Π.Σ.: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς δεκαπέντε (15) μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από δεκαπέντε (15) και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.

Π.Σ. Μου είπε και ο Δημήτρης, τον ενημέρωσα και το Δημήτρη χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι, το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα (1) όριο των σαράντα (40) ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα (40) ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μήτσος μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε (15) μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα (1) κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει έγινε αγόρι μου.

«Μην κάνει κανένας μαλ@@κας καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα…»

Στην πιο κάτω τηλεφωνική επικοινωνία ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας μιλάει με τον Δ.Η. δίνοντάς του οδηγίες για τα «κεράσματα». Μάλιστα του λέει ότι δεν θέλει να είναι γνώστης ο Κ. γιατί στο μέλλον μπορεί και να αλλάξουν ξανά τα κριτήρια.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι δες.

Η.Δ.Θα πάω να τους δω λίγο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δες το θέμα με τα κεράσματα τι έκανε ο άλλος, τι βγαίνει.

Η.Δ. Το έχει φτιάξει ο Παντελιάς, θέλω να τον δω σήμερα γιατί με πήρε τηλέφωνο προχτές που ήμουνα χάλια.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Η.Δ. Και μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω για πες μου τι έκανες, ένα (1) δύο (2) μου λέει κάνω αυτό αυτό αυτό, λέω κάντο και ενημέρωσε και τον Κώστα, δε σε ενημέρωσε;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μου το’ πε μου το’ πε μου το’ πε.

Η.Δ. Ωραία αυτό θα το δω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι δες και το, αυτό θα το βάλουμε μπροστά.

Η.Δ. Αυτό θα το δω, θα το δω γιατί του’ πα να το δει σε πόσα σημεία έχει φτάσει και του είπα και στον Ηλία ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι εννοείται. Και επίσης, και επίσης.

Η.Δ. Ούτε μήνυ.., μην κάνει κανένας μαλ@@κας καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά ελπίζω πως αυτό είναι.

Η.Δ. Ε εντάξει ξέρω’ γω, το λέω πάντα εγώ, ξέρεις γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα και να φυλάς τον κώλο σου απ’ όλες τις πάντες. Οπότε επαναλαμβάνω δέκα (10) φορές για να’ μαΙ εντάξει, τι να κάνω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι καλά έκανες (ακατάληπτη λέξη).

Η.Δ. Ε τώρα σου λέω, μόνο ένας (1) καινούργιος επιθεωρητής μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι κάτι απλό ας πούμε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι δε θα μιλήσει ο επιθεωρητής γι’ αυτό.

Η.Δ. Α θα το πάρει ο Ηλίας όλο πάνω του.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι όχι λάθος, μόνο του. Καταρχήν ότι είναι αυτή την στιγμή, όχι δε θα πει τίποτα.

Η.Δ. Τίποτα κανένας.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το μόνο που θα πει ο Ηλίας, σε κανένα, ούτε ο Ηλίας θα ξέρει.

Η.Δ.Οκέι, άρα το τσεκάρω εγώ με το Σωτήρη τότε και δεν κάνω κάτι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ακριβώς ακριβώς γιατί αύριο μπορεί να το ξανά αλλάξουμε προς τα πίσω ή προς τα πάνω ή οτιδήποτε.

Η.Δ. Ναι κατάλαβα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατάλαβες; Δεύτερον εντάξει εννοείται ότι κανόνες πιστωτικές αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Η.Δ. Αυτό δεν αλλάζουνε τέρμα δεν υπάρχει περίπτωση δε θα εκτεθούμε μόνοι μας σαν τους μαλ@@κες.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έλα μου. Λοιπόν κοίταξε, εγώ δε νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει ούτε Κ..

Η.Δ. Οκέι, το αφήνω έτσι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απλώς πρέπει ο Κ. να ενημερώσει τα μαγαζιά που έχουνε τέικ (TAKE), που το΄ χουνε κλειστό να ρωτήσουνε εκ μέρους μου, εσύ γιατί το χρησιμοποίησες.

Η.Δ. Α ότι δεν, ναι κατάλαβα δεν παίζει μπάλα εκεί.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι.

Η.Δ. Αυτό εννοείς.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι στις προθέσεις του να μην το χρησιμοποιεί.

Η.Δ. Ολ ράιτ (ALL RIGHT) αυτό κατανοητό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μαλ@@κα. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αφού κλείνω.

Η.Δ. Θα το κάνεις την ώρα που είσαι εσύ εκεί.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ακριβώς, άρα στο κλείνω αυτό που έχεις στο ντελίβερι (DELIVERY).

Η.Δ. Οκέι κατάλαβα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ναι πως θα γίνει αλλιώς.

Η.Δ. Όχι εντάξει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και μπορώ να το έχω διαχειριστικό να το ανοίγει και να το κλείνει ας πούμε με ον (ON) οφ (OFF) όχι να ανοίγει.

Η.Δ. Όχι όχι μη μπαίνουμε σε τέτοιες μαλ@@ίες γιατί υπάρχουν και κάτι μαλάκες που πάει εκεί ο άλλος εγώ παίζω μπάλα εδώ παίζω μπάλα, α όχι καλύτερα δε θες, δε θέλω. Γιατί δε θες, γι’ αυτό το λόγο. Όπως το’ πε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δε θέλει.

Η.Δ. Άντε γαμ.@σου στο κάτω κάτω μαλ@@κα. Μας βάζουν και σκεφτόμαστε εμείς για σένα και μετά μας παίζεις να πούμε την παρθένα από πίσω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ναι γιατί όσο το ανοίγεις και όσο το λες τώρα αυτό.

Η.Δ.Όχι όχι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αυτοί είναι και αμόρφωτοι και τα λένε δεξιά αριστερά, τα λένε σε κανένα υπάλληλο αύριο σκοτώνονται με τον υπάλληλο.

Η.Δ.Ωραία.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βρίσκονται σε διαμάχη μετά σου λέει δεν ξέρω πως έγινε πως το’ μαθα.

Η.Δ.Έτσι έτσι, έτσι όπως το’ πες.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι και τα’ χει γαμ@@ει ας πούμε γι’ αυτό άστο, άστο. Καλύτερα ούτε ο Ηλίας να ξέρει ότι άλλαξε.

Η.Δ. Όχι εντάξει το κανονίζω εγώ εντάξει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όπως ήτανε να ξέρω γω χι τα εκατό (%) τώρα θα υπάρχει ένα (1) ψι τα εκατό (%).

Η.Δ.Ναι ναι εντάξει κατάλαβα. Ωραία.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτσι, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι θα ψιλοβελτιωθεί απ’ ότι είναι, το πειράξω λιγάκι.

Η.Δ. Θα καταλάβουν αυτοί εντάξει μόνο που θα μπεις εσύ θα ψιλοβελτιωθεί θα καταλάβουν.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε τι αυτό μόνο.

Η.Δ. Εντάξει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλλά δε χρειάζεται κιόλας, δε θέλω να, ούτε να τους ανακοινώσω.

Η.Δ. Εντάξει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί αυτό ούτως ή άλλως δε θα αλλάξει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι αυτό. Παιδιά είστε σίγουροι ότι δε θέλετε να δουλεύετε το τέικ (TAKE). Είναι το πιο ασφαλές.

Η.Δ.Οκέι αυτό θα το δω, αυτό θα το δω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δηλαδή μερικοί το κάνουνε κατάχρηση ας πούμε όχι μόνο στην pizza fan.

Η.Δ. Ναι ναι κατάλαβα. Οκέι, ναι ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει χαμπάρι επειδή είναι αμόρφωτοι σου λέω. Δηλαδή άμα τους πεις μαλάκες χάνετε λεφτά από εδώ μπορεί να το δουλέψουνε. Απλά να έχουμε μία (1) κατάσταση ποιοι δεν το χρησιμοποιούνε. Ε καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα θα καταλάβεις, άμα είναι ο ΔΑΥΛΑΚΟΣ ναι δε θέλει φοβάται το προσωπικό. Αν είναι ξέρω γω κάποιος άλλος όμως μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς, ξέρω γω.

Η.Δ. Ωραία τέλεια.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νομίζω ας πούμε ότι ο Μ. δεν θέλει, δεν ξέρω πως το έχει κανονίσει έτσι κάποια στιγμή που θα το κοιτάξει. Ας μας βγάλει το πες του.

Η.Δ. Του Σωτήρη;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Του Σωτήρη να μας βγάλει μία (1) λίστα με αυτούς που δε χρησιμοποιούνε το τέικ (TAKE).

Η.Δ. Δεν παίζουνε μπάλα τέικ (TAKE) ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε.

Η.Δ. Ολ ράιτ (ALL RIGHT)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εσύ και εγώ όχι κανένας άλλος.

Η.Δ. Ναι ναι ναι άστο κατάλαβα μη το συζητάς.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι και πολύ φιλικά ούτε θέλω να το κάνεις ούτε γουστάρω, άστο. Ρε μαλ@@α σκόπιμα το κάνεις ή δεν το κάνεις. Α το κάνεις σκόπιμα, καλά κάνεις ξέρω γω. Είναι, τι δεν κάνω σκόπιμα τι να κάνω δηλαδή. Δεν έχεις καθόλου εκεί πέρα, μπορείς να κάνεις, αλήθεια ξέρω γω, άμα είναι αλήθεια ωραία πήγαινε κάνε ρε συ.

Η.Δ. Ωραία.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατάλαβες;

Η.Δ. Οκέι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ. πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από δεκαεφτά (17) χρόνια στην πίτσα φαν (PIZZA FAN) έβλεπα όπα μα@@κα πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι. Δηλαδή μη φαντάζεσαι όταν σου λέει νέα ας πούμε η Δερ@@ση η γκέτα ότι καταλαβαίνει σίγουρα. Δεν είναι σίγουρο.

Η.Δ.Ναι ναι ξέρω το ίδιο είναι και με τον Πέτρο σαν μεγάλα (ακατάληπτη λέξη) είναι αυτό που λέω παιδιά εδώ επιβεβαιώστε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι δεν είναι δηλαδή ο Σαμ….έλης.

Η.Δ. Επιβεβαιώστε το ότι έχει τσεκάρει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ας πούμε δεν το’ χει καταλάβει απλά δε σου λέει τίποτα γιατί ξέρω γω κομπλάρει τι να σου πει ότι δεν καταλαβαίνω τι λεν.

Η.Δ.Έτσι είναι, έτσι έτσι, έτσι όπως το λες είναι αλήθεια.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μη νομίζεις δηλαδή ότι ο Σαμ….λης έχει καταλάβει να’ ρθει να σου πει μετά από ένα (1) χρόνο γιατί δε μου το’ πατε ρε παιδιά αυτό. Και να πεις τώρα τι να του πω τώρα του μαλ@@κα.

Η.Δ. Έτσι έτσι. Τέλος πάντων όλα καλά, οκέι. Το τρέχω και μιλάμε πάλι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έγινε έγινε αγόρι μου.

Η.Δ. Έγινε φιλιά πολλά. Καλημέρα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φιλάκια.

Η.Δ. Καλή βδομάδα να έχουμε, φιλιά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίσης

Οι συνομιλίες για να ανεβάσουν τους τζίρους των καταστημάτων από τα «κεράσματα»

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Σ.Π. Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan ζητάει στοιχεία για το ποσοστό διαθεσιμότητας που έχει το κάθε μαγαζί ώστε να «ανεβάσει» το «κέρασμα» στο take away.

Π.Σ. Έλα Κώστα μου.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έλα μου.

Π.Σ. Ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πες μου κάτι τώρα επί τη ευκαιρία επειδή έχω τον Ηλία τον Κ….η εδώ πέρα.

Π.Σ. Ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Είναι, τώρα ναι μου λες μου λες μαγαζιά βέβαια, μάλλον όχι το ποσοστό, δε δε μας λέει τίποτα αυτό. Για πες μου αυτά που έχουνε ποσοστό ακάλυπτο. Να γράφουμε να μη περιμένω τώρα την εκτύπωση να τελειώνουμε, είναι πολλά;

Π.Σ. (ακατάληπτη λέξη) έτσι και αλλιώς. Ε κοίτα, μέχρι ποιο, έχει, έχει ποσοστά δηλαδή έχουμε. Να στο πω μία (1) στα γρήγορα;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι, ναι.

Π.Σ. Λοιπόν Καλλιθέα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Έχει διαθέσιμο δεκαέξι κόμμα εξήντα εφτά (16,67)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχει ακόμα δηλαδή δεκαέξι κόμμα εξήντα εφτά (16,67) να πάρει.

Π.Σ. Έχει έχει συνολικό συνολικό ποσοστό έχει δωδεκάμιση (12,5).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεκαέξι κόμμα εξήντα εφτά (16,67) του τέικ (TAKE) είναι αυτό ή δεκαέξι κόμμα εξήντα εφτά (16,67);

ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Του τέικ (TAKE) μόνο για τέικ (TAKE) μιλάμε ναι ναι μόνο για τέικ (TAKE).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μόνο του τέικ (TAKE). Ναι αλλά μπορεί να είναι δεκαέξι κόμμα εξήντα εφτά (16,67) του συνόλου, του τζίρου του;

Π.Σ. Όχι, του διαθέσιμου τέικ (TAKE). Το έχω βάλει βάση του διαθέσιμού του τζίρου. Δηλαδή αυτός έχει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εάν δηλαδή πούμε ότι.

Π.Σ. Δωδεκάμιση τοις εκατό (12,5%) κέρασμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πως εικοσιπέντε (25), εικοσιέξι τα εκατό (26%), δύο (2) εικοσιπέντε (25) πενήντα (50) κανά εξάρι τα εκατό (6%) στο συνολικό τζίρο.

Π.Σ. Ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οκέι (ΟΚ).

Π.Σ. Λοιπόν επόμενο είναι Πάτρα Ρίο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Τώρα αυτός τώρα το ξεκίνησε. Γενικά κεράσματα είχε πέντε (5) με έξι κόμμα δύο (6,2) και έχει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά αυτό δεν το ξέρει, αποκλείεται να, δεν το έχει πάρει χαμπάρι.

Π.Σ. Αυτός ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και άλλο ένα (1) δεκατέσσερις τοις εκατό (14%) που θα μπορούσε διαθέσιμο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ωραία.

Π.Σ. Μυτιλήνη, Μυτιλήνη βέβαια ξεκίνησε τώρα που γύρισε πάλι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αυτό είναι εταιρικό το μαγαζί.

Π.Σ.Γύρισε, δε γύρισε αυτό;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι ρε.

Π.Σ. Α όχι ακόμα είναι οπότε το βγάζουμε εκτός αυτό ρε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οπότε το βγάζεις ναι ναι.

Π.Σ. Ωραία Σαλαμίνα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σαλαμίνα.

Π.Σ. Τρέχει με οχτώ κόμμα δύο τοις εκατό (8,2%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και έχει διαθέσιμο από το τέικ (TAKE) άλλο έντεκα τοις εκατό (11%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άλλο έντεκα τοις εκατό (11%)έστω.

Π.Σ. Ωραία.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το οποίο είναι μεγάλο νούμερο γι’ αυτόν γιατί είναι πάνω

Π.Σ. Είναι δεκατρία (13), σου ’χω βάλει και το, και σαν αξία κιόλας δίπλα αν δεις.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πόσο είναι πόσο;

Π.Σ. Ο έντεκα τοις εκατό (11%) είναι άλλα δεκατρία (13) εφτακόσια (700) που θα μπορούσε να το ’χω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεκατρείς χιλιάδες εφτακόσια (13.700), πάρε λοιπόν τον Κολ….κη. Το, το άλλο η Καλλιθέα πόσο είναι, πόσο τζίρο έχει;

Π.Σ. Η Καλλιθέα είναι δεκαεξίμιση χιλιάρικα (16.500) διαθέσιμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεκαεξίμιση χιλιάρικα (16.500), ρε συ είναι αυτά είναι πολλά λεφτά ρε π@ύστη.

Π.Σ. Ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει.

Π.Σ. Λοιπόν.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κάνει όμως η Καλλιθέα ε, άρα δεν είναι ότι δε θέλει.

Π.Σ. Δωδεκάμισι τοις εκατό (12,5 %) τρέχει, χαμηλό έχει με δωδεκάμισι τοις εκατό (12,5 %) το έχει γενικά κέρασμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι αλλά έχει όμως δεν είναι ότι το έχει κλειδώσει όλο.

Π.Σ. Όχι όχι έχει έχει, αλλά μέχρι εκεί

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι.

Π.Σ. Μέχρι το δωδεκάμισι (12,5).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κάτι δεν πάει καλά εκεί είναι φαίνεται έλλειψή του, δεν ασχολείται κάποιος.

Π.Σ.Λοιπόν ο επόμενος μεγάλος, Μέγαρα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγαρα.

Π.Σ. Τρέχει με δεκατρία κόμμα οχτώ (13,8) γενικά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Και έχει άλλο ένα (1) δέκα τοις εκατό (10%) που είναι έξι (6) τετρακόσια (400) περίπου.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τετρακόσια (400).

Π.Σ. Επόμενος Λαγονήσι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Τρέχει με δεκαεφτά κόμμα ένα (17,1).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και έχει άλλα οχτώ (8) εφτακόσια (700) διαθέσιμα που είναι το εννιά κόμμα οχτώ τοις εκατό (9,8%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι αυτός μάλιστα μαζί τα έχει δώσει αλαλούμ είναι ρε π@ύστη.

Π.Σ.Λοιπόν το Περιστέρι το, ακόμα εταιρικό είναι αυτό, το Περιστέρι δύο (2) Άγιος Αντώνιος;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι αυτός δεν είναι, αφού είναι ακόμα εταιρικό.

Π.Σ. Το έχουμε απ’ έξω αυτό ωραία. Αλεξανδρούπολη.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Τρέχει με δεκαοχτώ κόμμα δύο (18,2).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Και έχει άλλα οχτώ χιλιάρικα (8.000).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άκου να δεις.

Π.Σ. Διαθέσιμα, που είναι το εφτά κόμμα ενενήντα τρία τοις εκατό (7,93%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν έχουν πάρει χαμπάρι, είμαι σίγουρος.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι ναι.

Π.Σ. Λοιπόν επόμενος, μετά πάμε Λάρισα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Λάρισα τώρα αυτός είναι ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) το έχει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχει κάνει μόνο ένα κόμμα δύο (1,2) ή έχει αφήσει ένα κόμμα δύο (1,2);

Π.Σ. Έχει κάνει μόνο ένα κόμμα δύο (1,2).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και έχει δέκα (10) πεντακόσια (500) διαθέσιμα που είναι άλλο εφτά κόμμα ογδόντα δύο (7,82).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δέκα (10) πεντακόσια (500). Τώρα θα μας τρελάνει τώρα ρε συ σου λέω αμορφωσιά άμα σου λέω ότι παίζει μαλακία δηλαδή, θα το δεις θα το δεις.

Π.Σ. Λοιπόν επόμενος, Νέα Μάκρη.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Τρέχει με δεκατέσσερα κόμμα τρία (14,3).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και έχει περίπου άλλα έξι (6) τετρακόσια (400) που είναι άλλο εφτά κόμμα τριάντα εφτά τοις εκατό (7,37%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θα με τρελάνεις ότι είναι νορμάλ αυτό; Δηλαδή μεσ’ το μαγαζί της κοιμάται αυτή.

Π.Σ. Λοιπόν, επόμενος το περιστέρι το βγάζω εκτός, Βόλος.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Βόλος τρέχει με εννιά κόμμα τέσσερα (9,4).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Και έχει άλλα εφτά (7) εφτακόσια εξήντα (760).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Ήτοι έξι κόμμα εβδομήντα δύο τοις εκατό (6,72%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά δεν καταλαβαίνουνε πόσο περιθώριο, πόσο περιθώριο έχουνε. Ή φοβούνται, τι φοβούνται;

Κ.Η. Δε μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι μόνο τέικ (TAKE) ή γενικά και τέικ (TAKE).

Π.Σ. Μόνο τέικ (TAKE) μόνο τέικ (TAKE) δικό μας.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αυτοί δεν, αυτός δεν είναι ούτε, εννοείται τέικ (TAKE) μόνο

Π.Σ. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εννοείται αυτός δεν είναι ούτε πιστωτική ούτε τίποτα, έτσι;

Π.Σ. Όχι όχι ούτε πιστωτικές ούτε αγκλικέιτορ, είναι έξω όλα τα κριτήρια και είναι τέικ (TAKE) που είναι μόνο, μόνο από μας και είναι τέικ (TAKE), αυτό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Είναι σίγουρο ρε, μήπως είναι κανά;

Κ.Η. Κάτι πολύ, που δεν, που ίσως να μη το βλέπεις εσύ Σωτήρη.

Π.Σ. Άμα πάμε πιο κάτω.

Κ.Η. Έρχεται ο πελάτης και λέει θα πληρώσω με (ακατάληπτη λέξη) και πληρώνει με κάρτα εκείνη τη στιγμή, δεν είναι παραγγε…, είναι παραγγελία από μέσα. Εσύ την βλέπεις αν είναι με πος (POS);

Π.Σ. Θα γυρίσει και θα μου το βγάλει και με κάρτα. Θα μου το βγάλει ότι είναι κάρτα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι μετά αν το δεις όμως οκέι (ΟΚ).

Π.Σ. Αν πάει και πληρώσει. Πλέον δε μπορεί να το κάνει αλλιώς καταγράφεται

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οπότε αυτόματα αυτή δε του τη μετράει. Κατάλαβες; Υπάρχει περίπτωση να ψιλοαναβοσβήνει να του κάνει, τέλος πάντων μαλ@@ία άστο άστο. Τίποτα μη κάνει, πάμε.

Π.Σ. Πάντως μιλάμε ότι κοίτα μέχρι ένα (1).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πάμε, πες μου, πες μας και άλλα να τελειώσουμε.

Π.Σ. Λοιπόν που ήμασταν.

Κ.Η. Με χαμηλά ποσοστά που έχουν έτσι και αλλιώς. Με χαμηλά ποσοστά Σωτήρη που έχουν από το ξεκίνημα, δηλαδή το, η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο ένα κόμμα δύο (1,2);

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε.

Π.Σ. Ναι, η Λάρισα έχει ένα κόμμα δύο (1,2) τοις εκατό (100) μόνο.

Κ.Η. Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ, κάτω από πέντε (5) τοις εκατό (100) ποσοστό;

Π.Σ. Ο Γέρακας έχει έξι κόμμα έξι (6,6).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ακατάληπτη φράση) έχει πολύ, πάρα πολύ το ΤΕΙ.

Π.Σ. Η Πάτρα ΤΕΙ έχει πέντε (5).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Κοιτάω τώρα που να ναι χαμηλά η Πάτρα έχει έξι κόμμα δύο (6,2).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι, που έχει περιθώριο λέμε.

Π.Σ. Περιθώριο έχουμε ακόμα με κάποιους, έχουμε ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε, πες μας, πες μας, άλλο.

Π.Σ.Λοιπόν, τελειώσαμε και με το, τα Τρίκαλα τα είπαμε;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι.

Π.Σ. Είπαμε τον Βόλο, πάμε Τρίκαλα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τι έχεις Τρίκαλα;

Π.Σ. Αυτός τρέχει με δεκαπέντε κόμμα πέντε τοις εκατό (15,5%)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Και έχει άλλα τέσσερα χιλιάρικα (4.000) διαθέσιμα άλλο δηλαδή έξι κόμμα τριανταέξι τοις εκατό (6,36%)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Μετά έχουμε Χαλκίδα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ.Τρέχει με δέκα κόμμα ένα (10,1) και έχει άλλα τέσσερα (4) εφτακόσια (700) διαθέσιμα, έξι κόμμα είκοσι εφτά τοις εκατό (6,27%).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αφού σου λέω δεν έχουν πάρει χαμπάρι, νομίζουν ότι έχει κάποιο κόφτη κάτι έχουν μπερδευτεί όλοι τους.

Π.Σ. Λαμία, Λαμία δεκαέξι κόμμα τρία τοις εκατό (16,3%) τρέχει αυτός και έχει σχεδόν δύο (2) εννιακόσια (900), έξι τοις εκατό (6%) ακόμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διαθέσιμα, πως μπορούμε να του στείλουμε το υπόλοιπο διαθέσιμο ανά ημέρα για να ξέρει τι κάνει, πως θα μπορούσαμε;

Π.Σ. Κοίτα, θα μπορούσαμε σίγουρα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί δεν μπορούμε να την, αυτή την δουλειά θα την κάνουμε τώρα μια φορά, δεν μπορούμε να την κάνουμε κάθε, κάθε μήνα.

Π.Σ. Θα μπορούσαμε τέτοιο Κώστα να τους το δείχνουμε λίγο διαφορετικά ότι είναι τέικ (take) από μέσα επάνω στο ναβιγκέιτορ (navigator).

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τέικ (take) από μέσα.

Π.Σ. Και να το βλέπουν αυτοί ότι αυτό μπορούνε να το κάνουνε τέτοιο ξεκάθαρα δηλαδή.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ωραία, για πες μου εσύ, είναι πολλά ακόμα;

Π.Σ. Όχι ρε, μετά αρχίζει δηλαδή είναι από ότι βλέπω δηλαδή μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%), τρία(3), θα σου πω μέχρι τρία τοις εκατό (3%) ότι μπορούνε ακόμα είναι τα τριάντα τρία (33) καταστήματα τα υπόλοιπα όλα έχουν περιθώριο πολύ πιο χαμηλό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλλά έχουν περιθώριο.

Π.Σ. Έχουνε, έχουνε, εεε έχουνε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ένα (01) χιλιάρικό, δύο τι;

Π.Σ. Ναι, πέφτει δηλαδή μετά από ένα σημείο πέφτει ναι εκεί στο χιλιάρικο, (ακατάληπτη λέξη) η Κερατέα για παράδειγμα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ωραία μπορείς να έρθει να του τα δώσεις του Ηλία;

Π.Σ. Ναι αμέ, του το προωθώ τώρα επί τόπου.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Π.Σ. Ή το χαρτί το έχει τυπώσει λογικά η Αλίκη τώρα ήδη.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ωραία.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν έχει έρθει εδώ η εκτύπωση ρε.

Π.Σ.Όχι, όχι της το έστειλα για να το τυπώσει στο ιμέιλ (e-mail) της.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αα το έστειλες στο ιμέιλ της (e-mail), μα@@κία έκανες.

Π.Σ. Θα το πάρουμε μετά πίσω έτσι και αλλιώς.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αυτό, αυτό αυτό πρέπει να μην παίζει ξανά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λοιπόν σβήσε, πες του να σβήσει το ιμέιλ (e-mail).

Π.Σ. Ναι, ναι θα το πάρω και εγώ και από πίσω από τον σέρβερ (server) κιόλας έτσι και αλλιώς.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μην το κάνεις αυτό.

Π.Σ. Ε, ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νόμιζα ότι μπορούσες εσύ να εκτυπώσεις εσύ από εκεί.

Πίεζαν στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων να συμμετέχουν στην παρανομία

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Η.Κ. Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan προτρέπει τον Κ. να καλεί τους υπεύθυνους των καταστημάτων προκειμένου να διερευνήσει γιατί δεν χρησιμοποιούν την επιλογή «κέρασμα».

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να να να κάνουνε κέρασμα στο τέικ (TAKE)

Κ.Η. Μάλιστα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και δεν το χρησιμοποιούν

Κ.Η. Όχι δεν την έχω τη λίστα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ένα (1), καταρχήν για δική σου ενημέρωση και μόνο,

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δε χρειάζεται να συζητηθεί πουθενά, έχω, έχουμε αυξήσει τα κριτήρια

Κ.Η. Οκέι (ΟΚ)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δηλαδή, θα υπάρξουνε στα κριτήρια του ντελίβερι (DELIVERY), θα υπάρξουνε

Κ.Η.Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ένα ποσοστό που θα αυξηθεί τώρα, το οποίο θα είναι ψιλόγενναίο

Κ.Η. Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μειώσαμε δηλαδή τη συχνότητα, θα αυξηθεί αυτό. Στο τέικ (TAKE) όμως, διαπιστώσαμε στο ψάξιμο που έκανα

Κ.Η. Χμ

Κ.Η. Ότι πολλοί δεν το…

Κ.Η. Χρησιμοποιούνε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω, το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του, ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει και

Κ.Η. Όχι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήσει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήσει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις

Κ.Η. Ναι εε, ωραία να το δω, να δω λιγάκι τα καταστήματα. Δεν την έχω εγώ, δεν την έχω τη λίστα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καταρχήν τη λίστα θα στη δώσω εγώ αν δεν την έχεις. Νόμιζα ότι στην έχω δώσει

Κ.Η. Όχι όχι δεν την έχω

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει εντάξει θα στη θα στη δώσω θα στη δώσω. Εεε θέλω να τους μιλήσεις να τους πεις, «δηλαδή, το ξέρεις αυτό;», μπορεί να σου πει ο άλλος «όχι δεν το ‘ξερα». Μπορεί να σου πει «το ξέρω και δε θέλω», άμα δε θες, δεν πειράζει. Κατάλαβες;

Κ.Η. Οκέι (ΟΚ)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή εγώ

Κ.Η. ΗΛΙΑΣ Σώνει και καλά

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Είναι επιλογή του, έτσι

Κ.Η. Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν εμπιστεύομαι τις βάρδιες που έχω, έτσι; Οπότε δεν έχω καμία διάθεση να εμπλακώ

Κ.Η. Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εγώ τι θέλω, θέλω να ξέρω ότι είναι εις γνώση

Κ.Η. Ότι γνωρίζουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ότι γνωρίζουν ότι έχουν περιθώριο, το ξέρεις; Πόσο; Τόσο. Θα σου πω και πόσο

Κ.Η. Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτσι; Το πόσο είναι βέβαια σχετικό αλλάζει παραμετρικά, αλλάζει. Αν εμφανιστούνε κόσμος με πιστωτική, ναι, αλλάζει έτσι;

Κ.Η. Ε βέβαια

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλλά εμείς βλέπουμε το στατιστικό που βγαίνει

Κ.Η. Χμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εμείς βλέπουμε ποιες είναι αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα αν ο άλλος δε θέλει να το κάνει, ή δε μπορεί γιατί δεν ξέρει, δεν έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο του. Εσύ έχεις αντίστοιχη περίπτωση στα δικά σου μαγαζιά;

Κ.Η. Όχι εμένα είναι μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το κάνουν πάρα πολύ σέιβ (save) πάρα πολλά καταστήματα, τι κάνουνε; Δεν, δεν την, δεν πατάνε καθόλου κέρασμα και τον αφήνουνε στο κλείσιμο και κλείνει μόνο του, και χάνεται. Που είναι το ίδιο πράμα έτσι;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι αλλά ας πούμε γι’ αυτό τώρα αυτά είναι καλό είναι

Κ.Η. Αν έρθει κάποιος μέσα εκείνη τη στιγμή και μου πει και πει δηλαδή την ώρα που δίνεις τα πράγματα μπορεί να πατήσεις το κουμπάκι και να τελειώσει. Αν έρθει μετά από πέντε λεπτά «α δε μου την έστειλες» «ω πω πω για να δω, να παρ’ τηνα». Μ’ αυτή τη λογική

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σωστός. Εντάξει, το τηλεφώνημα, τα τηλέφωνα δεν είναι τόσο

Κ.Η. Ναι ναι ναι. Εντάξει στο είπα έτσι να το καταλάβουμε. Θα τα πούμε από κοντά καλύτερα, γιατί έχω και εγώ κι άλλα πραματάκια να σας πω, αλλά υπολόγιζα να τα πούμε και από κοντά

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει έγινε έγινε. Και εγώ τώρα θα σου δώσω αύριο τη λίστα…

«Το πολυαπλώνουμε το πράγμα…» – «Μην κάνετε μαλ@@ίες και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι».

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Κ.Η.:

Κ.Η. Καλησπέρα πρόεδρε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεια σου Ηλία μου

Κ.Η.Τι κάνετε; Πρόεδρε με ακούτε;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι μια χαρά δόξα το Θεό

Κ.Η. Σας καθυστέρησα λιγάκι σήμερα αλλά κοίταζα δυο (2) πραγματάκια

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί, τι ήταν, είχα ρωτήσει τίποτα;

Κ.Η.Όχι όχι είχαμε μόνο μία (1) απόδειξη η οποία γράφει στο μήνυμα ότι έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Και κοιτάξτε να δείτε τι βρήκα τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά και το τηλεφωνικό κέντρο κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους και λένε η απόδειξη έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Αλλά κατόπιν που τη ζήτησε ο πελάτης δηλαδή η διαδικασία ήτανε, είχε πάει κέρασμα, τη ζήτησε ο πελάτης και πήγε μετά και την έκοψε και τα παιδιά βλέπουν πάνω ότι είναι κομμένη

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δε μπορούν να το βλέπουνε με άλλο τρόπο δε μπορούν να το δούνε με άλλο τρόπο;

Κ.Η. Θα, δεν ξέρω τώρα, θα το δω πως θα το κάνουμε δηλαδή θα πρέπει να, να, να βλέπουν τα παιδιά και να κοιτάζουνε εάν έχει εκδοθεί πρώτα κέρασμα και μετά απόδειξη

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όταν βγαίνει, όταν βγαίνει το παράπονο

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να βλέπουν αν είναι κέρασμα ή όχι. Βέβαια τώρα το πολυαπλώνουμε το πράγμα και δε μ΄ αρέσει

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και

Κ.Η.Γι’ αυτό το μοιράζομαι μαζί σου για να δούμε τι κάνουμε σε αυτό

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν πειράζει όχι όχι άστο όπως είναι και θα μας λέει θα μας ενημερώνουν ότι ήταν κέρασμα ή όχι

Κ.Η.Εντάξει πρόεδρε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εξάλλου το να διαβάζουν οι άλλοι φραντζαιζι αυτό μόνο καλό κάνει

Κ.Η. Οκέι (ΟΚ)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σαράντα και λέμε να, μην κάνετε μαλ@@ίες και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι

Κ.Η. Οκέι (ΟΚ), το αφήνουμε επομένως έτσι όπως είναι και θα σας ενημερώνω εγώ όταν θα…