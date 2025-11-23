Της Λυδίας Παππά

«Είμαι σε απόγνωση. Θέλω τη ζωή μου πίσω», έλεγε ο Σπύρος Μαρτίκας στον προφυλακισμένο απότακτο αστυνομικό που είναι ο «αρχηγός» του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις στο Καζίνο του Λουτρακίου, στις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καταγγελία του πρώτου για τη δράση των επιτήδειων.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τους διαλόγους σοκ, με τον απότακτο αστυνομικό να επιχειρεί να πείσει τον Σπύρο Μαρτίκα, που είχε δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ότι δεν… φταίει, ενώ στα λόγια του υπάρχουν και απειλές.

Αρχηγός: Εμένα φίλε, άκου εμένα, άμα με ενοχλήσει εμένα όποιος με ενοχλήσει θα γ@#@ για να ξέρεις, γιατί εγώ δεν φταίω κάπου σε ότι έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, επειδή μιλάς ωραία και επειδή είσαι ένας φίλος που φάγαμε και ήπιαμε μαζί, οπωσδήποτε πρέπει να βοηθηθείς να φύγεις από το πρόβλημα, εντάξει;

Σπύρος Μαρτίκας: Εγώ θέλω να πάρω τη ζωή μου πίσω, αυτό σου ζητάω.

Αρχηγός: Με κατάλαβες πως σου μιλάω εγώ; Εγώ σου μιλάω πολύ μπεσαλίδικα. Εγώ, δηλαδή, ευθύνη δεν έχω καμία, αλλά επειδή φάγαμε, ήπιαμε και περάσαμε ωραία θα πρέπει να βοηθηθείς. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει εκατό τοις εκατό.

Σπύρος Μαρτίκας: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μου δώσετε κάτι; Υπάρχει περίπτωση;

Ο Σπύρος Μαρτίκας όχι μόνο δεν έπαιρνε τα χρήματά του πίσω, αλλά άκουγε τον «αρχηγό» να του λέει ότι φοράει… παντελόνια, ενώ με τον υπαρχηγό – προφυλακισμένο επιχειρηματία-ιδιοκτήτη spa, Βαγγέλη Βουγιουκλάκη – είχαν στήσει σχέδιο για να τον εξαπατούν.

Σπύρος Μαρτίκας: Μπορείς να του πεις να δώσει κάτι στη Βρισηίδα;

Αρχηγός: Ναι.

Σπύρος Μαρτίκας: Όπως μου υποσχέθηκε ότι Δευτέρα, Τρίτη θα την πάρει τηλέφωνο να περάσει από εκεί να της δώσει.

Αρχηγός: Τι ήταν να δώσει στη Βρισηίδα;

Σπύρος Μαρτίκας: Δύο, να της δώσει δύο να ηρεμήσει η κοπέλα;

Αρχηγός: Την Τετάρτη, την Τετάρτη θα της δώσει.

Σπύρος Μαρτίκας: Μπορείς να το κανονίσεις εσύ; Εγώ δεν θέλω να μιλήσω μαζί του.

Αρχηγός: Θα του δώσω εγώ να της δώσει ρε μ@#1. Τέρμα, θα του δώσω εγώ να της δώσει, αλλά θα νομίζει ότι είναι από αυτόν, εντάξει;

Σε άλλη συνομιλία που γίνεται μεταξύ αρχηγού και υπαρχηγού, αποκαλύπτονται πολλά για το σχέδιο που είχαν οργανώσει σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα αποκαλώντας τον… «βλάκα», ενώ ήθελαν και influencer για να εξαπατήσουν και άλλα θύματά τους:

Αρχηγός: Να μπει και κανένας influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός (Βουγιουκλάκης): Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Αρχηγός: Ο Κ… θα έρθει και θα πει “ώπα, φίλε, τι έγινε εδώ; Μοιράζετε πλάκες;”.

Υπαρχηγός (Βουγιουκλάκης): (ακούγονται γέλια)

Αρχηγός: Ο Μαρτίκας θα πει: “Η πλάκα μου”. Θα πει: “Είναι από τις πλάκες μου”.

Υπαρχηγός (Βουγιουκλάκης): Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Τελικά οδηγήθηκαν στη φυλακή εξαιτίας του ανθρώπου που αποκαλούσαν… «βλάκα».