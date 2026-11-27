Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του σκανδάλου με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ, τα οποία προμηθεύθηκαν διάφοροι Δήμοι της χώρας, με τη μεγαλύτερη ποσότητα να αφορούν τους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς, επί Δημαρχίας του Κώστα Μπακογιάννη και του Γιάννη Μώραλη, αντίστοιχα.

Η «Ζούγκλα», στο πλαίσιο της έρευνας που κάνει για το θέμα αυτό, απεύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας και του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας προς τους Δημάρχους Αθηναίων Χάρη Δούκα και Πειραιώς Ιωάννη Μώραλη, ζητώντας να πληροφορηθεί, αν και πότε τοποθετήθηκαν τα 50 και 32 αντίστοιχα «Σπιτάκια» στους δύο Δήμους, όπως και τα σημεία στα οποία αυτά βρίσκονται.

Μώραλης: «Έχουν τοποθετηθεί και τα 32 Σπιτάκια Ανακύκλωσης, σε όλο τον Δήμο Πειραιά»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα και ξεκαθάρισε ότι και τα 32 «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία σε όλο τον Δήμο Πειραιά και λειτουργούν κανονικά για την ανακύκλωση των προβλεπόμενων ειδών.

«Σας τονίζω επίσημα ότι και τα 32 «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία σε όλο τον Δήμο Πειραιά και λειτουργούν κανονικά. Μπορείτε να το διαπιστώσετε κάνοντας επιτόπιο ρεπορτάζ», δήλωσε σχετικά με το θέμα ο κ. Μώραλης.

Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» στον Πειραιά

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά που αφορά συνολικά την ανακύκλωση που εφαρμόζεται σε διάφορα σημεία του Δήμου (https://piraeus.gov.gr/anakyklosi/), αναφέρονται τα ακόλουθα για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».



«Ο Δήμος Πειραιά, προσανατολισμένος στην κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση και την βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με χρηματικό αντίτιμο, στο οποίο όλοι οι δημότες μπορείτε να ανακυκλώνετε πλαστικά, μεταλλικά & γυάλινα υλικά. Έτσι συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα για τον Δήμο μας.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε και να ανακυκλώσετε γρήγορα, εύκολα και επικερδώς στα Υπερσύγχρονα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης του Δήμου μας, τα οποία είναι τοποθετημένα στα εξής σημεία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1 Ακτή Μουτσοπούλου 64-70 (Ακτή Φρεαττύδας) Α

2 Οδός Ιάσονος & Θεοτόκη, Πλατεία Πηγάδας Α

3 Οδός Κλεισόβης & Χατζηκυριακού Α

4 Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου και 2ας Μεραρχίας Β

5 Οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού & Ευαγγελιστρίας Β

6 Οδός Μαρίας Μυτιληναίου (Παραλία Βοτσαλάκια) Β

7 Ακτή Μουτσοπούλου 62-64, Μαρίνα Ζέας Β

8 Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου & Επιδαύρου Β

9 Πλατεία Καραϊσκάκη Β

10 Οδός Χανίων 17 (Προφήτης Ηλίας) Β

11 Πλατεία Θεμιστοκλέους- Τινάνειος Κήπος Β

12 Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Τζαβέλλα Β

13 Πλατεία Κοραή Β

14 Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη & Ακτή Μουτσοπούλου Β

15 Οδός Δεληγιώργη & Τσαμαδού Β

16 Ακτή Δηλαβέρη (Γαλήνη / Δελφινάριο) Γ

17 Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου & Ζερβού Γ

18 Εκδοτήρια Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Γ

19 Πλατεία Αγίων Αναργύρων (Κοκκινιά) Δ

20 Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

21 Οδός Δωδεκανήσου 7 & Ερμουπόλεως, Καμίνια Δ

22 Οδός Θήρας και Ζαβογιάννη Δ

23 Οδός Μαντινείας και Θήρας (Πάρκο Κωσταράκου) Δ

24 Οδός Λαμπελέτ & Χίου 81 Δ

25 Οδός Μουτσοπούλου 27 και Υμηττού Δ

26 Οδός Θηβών (Πάρκο Δηλαβέρη) Δ

27 Οδός Αιτωλοακαρνανίας και Γρανικού (Πάρκο Σμυρλή) Δ

28 Φαλήρου και Μουτσοπούλου Δ

29 Οδός Αγίου Δημητρίου & Σαλαμίνας 37 Ε

30 Πλατεία Θεμιστοκλή, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη & Σπάρτης Ε».

Παράλληλα στην ιστοσελίδα της ΤΕΧΑΝ, (https://recycling-center.gr/) υπάρχουν αντιστοίχως αναρτημένες, οι περιοχές εξυπηρέτησης των πολιτών όσον αφορά την ανακύκλωση στον Δήμο Πειραιά.

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Κανένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη σύμβαση»

Σε ότι αφορά την προμήθεια των «Σπιτιών Ανακυκλώσεως» από τον Δήμο Πειραιά, την σύμβαση είχαν υπογράψει κατά σειρά ο υπεύθυνος έργου, ο άμεσος προϊστάμενος των έργων και τέλος, ο διευθυντής έργων του Δήμου Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η πάρεδρος στην οποία πήγε για έλεγχο η σύμβαση, την είχε χαρακτηρίσει παράνομη και υπερκοστολογημένη, οπότε το θέμα παραπέμφθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την στιγμή που υπήρχαν στη σύμβαση και οι τρεις υπογραφές, δηλαδή του υπεύθυνου έργου, του άμεσου προϊσταμένου των έργων και του διευθυντή έργων του Δήμου Πειραιά, γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Δούκας: «Και τα 50 σπιτάκια τοποθετήθηκαν επί δημαρχίας Μπακογιάννη»

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε και με τον Δήμαρχο Αθηναίων, στον οποίο τέθηκε τα ερωτήματα, αν και τα 50 Σπιτάκια τοποθετήθηκαν επί δημαρχίας Μπακογιάννη, ή τα τελευταία 22 τοποθετήθηκαν επί δημαρχίας του, καθώς οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μόνο 28 είχαν τοποθετηθεί στη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, απάντησε άμεσα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της «Ζούγκλας», ότι αρχικά είχαν τοποθετηθεί μόνο 28 «σπιτάκια ανακύκλωσης», επί δημαρχίας του Κ. Μπακογιάννη και τα υπόλοιπα 22 τοποθετήθηκαν «εσπευσμένα και άρον- άρον» – όπως τονίζει ο κ. Δούκας- κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη λήξη της θητείας του στο τέλος του χρόνου.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Προς αποφυγήν διασποράς ψευδών ειδήσεων και λοιπών παρερμηνειών, όλα τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ (50 το σύνολο) πληρώθηκαν και εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Αθηναίων επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη. Επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη υπεγράφη και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησής τους. Σημειώνουμε όμως και κάτι ακόμα. O κ. Μπακογιάννης, πριν τις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, είχε τοποθετήσει 28 σπιτάκια ανακύκλωσης. Στη συνέχεια όντας ο ίδιος ηττημένος, αλλά παραμένοντας δήμαρχος κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη λήξη της θητείας του στο τέλος του χρόνου έσπευσε και τοποθέτησε άρον άρον και τα υπόλοιπα 22 σπιτάκια. Επί θητείας μου δεν έχει μπει ούτε ένα σπιτάκι ανακύκλωσης», δήλωσε στη «Ζούγκλα» ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.