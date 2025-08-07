Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έδωσε στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με τους δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης νέων περιστατικών.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, και φέτος, η Κεντρική Μακεδονία, που παραδοσιακά είχε τα περισσότερα κρούσματα, δεν έχει καταγράψει κανένα, κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επηρέασαν την αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Τα θηλυκά κουνούπια είναι τα μόνα που τσιμπούν, καθώς το τσίμπημα είναι αναγκαίο για την αναπαραγωγή τους.

Στην αντίπερα όχθη, η Αττική φαίνεται να πλήττεται περισσότερο.

26 Κρούσματα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, έως τις 6 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί 26 κρούσματα του ιού στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 15 εντοπίζονται σε 9 δήμους της Αττικής (με τον Ασπρόπυργο και το Ίλιον να καταγράφουν από 2 κρούσματα και τον Μαραθώνα 3).

Επιπλέον, η Θεσσαλία έχει καταγράψει 7 περιστατικά, ενώ τα υπόλοιπα 4 καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Συνολικά, 19 δήμοι έχουν καταγράψει κρούσματα, ενώ άλλοι 6 δήμοι βρίσκονται σε καθεστώς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση νέων κρουσμάτων. Αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες λόγω παραμέτρων όπως:

Η γειτνίαση με περιοχές που έχουν ήδη πληγεί,

Η γεωμορφολογία που ευνοεί την ανάπτυξη κουνουπιών,

Η ιστορική ύπαρξη κρουσμάτων στην περιοχή,

Η κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι οι δήμοι με έστω και ένα καταγεγραμμένο κρούσμα θεωρούνται “επηρεαζόμενες περιοχές”, κάτι που απαιτεί την εφαρμογή επιπλέον μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού μέσω μεταγγίσεων αίματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 26 κρούσματα που αναφέρονται αφορούν μόνο άτομα με συμπτώματα που ζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Για κάθε σοβαρό κρούσμα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ασυμπτωματικά κρούσματα.

Οι δήμοι με καταγεγραμμένα κρούσματα ή αυξημένο κίνδυνο είναι:

Αττική

Ασπρόπυργος

Ελευσίνα

Φυλή

Κορυδαλλός

Περάματα (υψηλός κίνδυνος)

Νίκαια – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Σαλαμίνα

Περιστέρι

Αιγάλεω

Ίλιον

Μαραθώνας

Θεσσαλία:

Λάρισα

Τύρναβος

Τέμπη

Αγιά

Κιλελέρ (υψηλός κίνδυνος)

Δυτική Ελλάδα και Έβρος:

Πύργος

Αλεξανδρούπολη

Διδυμότειχο

Προληπτικά μέτρα: Συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών, η αποφυγή εξωτερικών δραστηριοτήτων κατά τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (κυρίως το πρωί και το απόγευμα), και η απομάκρυνση λιμνάζοντος νερού που αποτελεί εστία αναπαραγωγής για τα κουνούπια.

Επιπλέον, για κάθε σοβαρό περιστατικό του ιού εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ασυμπτωματικοί φορείς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη μέτρων για την περιορισμένη εξάπλωση του ιού.