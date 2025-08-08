Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, εξηγώντας τον λόγο που η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, μεταφέρθηκε από το «Σισμανόγλειο» στον «Ευαγγελισμό».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Τη Δευτέρα η κηδεία

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο.