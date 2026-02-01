Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη Λάρισα και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα.

Το ρεύμα υπερχείλισε και φουσκωμένοι χείμαρροι κατέληξαν στην παραλία. Παράλληλα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταστήματα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια και η κυκλοφορία είναι πολύ δύσκολη. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπερχείλιση του ρεύματος σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί, ωστόσο στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής συστήνεται αυξημένη προσοχή.

Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε επιφυλακή για την εξέλιξη των φαινομένων.