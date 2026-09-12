Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπάθησαν να αποκρύψουν στοιχεία, διαγράφοντάς τα. Ωστόσο οι άνδρες της αστυνομίας κατάφεραν να τα ανακτήσουν, καθώς είναι πολύ σημαντικά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της και παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται πως επιχείρησαν να διαγράψουν πληροφορίες από τα ψηφιακά αρχεία. Υπενθυμίζουμε πως και οι δύο τους βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δίωξη της κακουργηματικής θανατηφόρου έκθεσης, κατά συναυτουργία, για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», είπε αρχικά η κα. Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας πως, παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Αντιφάσεις και «σκιές» γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή

Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο και για τις αντιφάσεις τις οποίες εντόπισαν οι αστυνομικοί στα πρώτα στάδια της έρευνας. «Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε.

Οι πρώτες καταθέσεις των δύο γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ήταν γεμάτες αντιφάσεις όσον αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου και την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Οι καταθέσεις τεσσάρων υπαλλήλων του ιατρείου ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των γιατρών

Δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς ήταν στο ιατρείο του Κολωνακίου το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και λίγο αργότερα έχασε την ζωή του.

Μιλώντας στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περιέγραψαν, αρχικά, την εξωτερική κατάσταση και τις αντιδράσεις του γνωστού καλλιτέχνη, αλλά και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όπως προκύπτει απ’ όσα είπαν οι τέσσερις γυναίκες ή αντιλήφθηκαν διαφορετικά όσα έγιναν μέσα στον χώρο, ή εσκεμμένα παραποίησαν τα γεγονότα.

Η μία νοσηλεύτρια και Τεχνολόγος Εργαστηρίων Ιατρείου υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις τρεις και μισή το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά φέρεται να είπε ότι: «Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει». Όταν ξαναρωτήθηκε από τους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι «η ίδια αγνοούσε την ακριβή ώρα προσέλευσής του στο κεντρικό χώρο των ιατρείων».

Η γραμματέας του ιατρείου, φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι ο γνωστός τραγουδιστής «όταν ήρθε, ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν». Παρόμοια ήταν η κατάστασή του και την προηγούμενη μέρα που είχε επισκεφθεί το ιατρείο ο καλλιτέχνης. Και η δεύτερη γραμματέας, αφού έδωσε διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, φέρεται να υποστήριξε ότι και σε αυτή φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε ένα σημάδι στο πρόσωπό του.

Ωστόσο, «μιλούσε κανονικά και με ενέργεια. Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε, και χαμογελαστός ήταν». Τέλος, η δεύτερη νοσηλεύτρια, μιλώντας στους αστυνομικούς φέρεται να περιέγραψε την ημέρα που ήρθε ο καλλιτέχνης για να κάνει την πλασμαφαίρεση. «Γύρω στις τρεις το μεσημέρι ο κ. Μαζωνάκης μπήκε στο χώρο του ιατρείου, όπου, αφού τον χαιρέτησα, εκείνος εισήλθε στο βασικό γραφείο της γιατρού. Παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια, συνοδείας της γιατρού, πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του, όπως είχε προγραμματιστεί».

Τέλος, για τους αστυνομικούς υπάρχει μία ακόμα εκκρεμότητα στις έρευνές τους. Μπορεί το σπίτι του δημοφιλούς καλλιτέχνη να ερευνήθηκε και στη συνέχεια να σφραγίστηκε, αλλά άγνωστο παραμένει το περιεχόμενο ενός χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές ενημέρωσαν την Εισαγγελία ότι «το ασημί χρηματοκιβώτιο βρέθηκε κλειδωμένο και δεν κατέστη δυνατή η παραβίασή του και η πρόσβαση στο εσωτερικό του, ούτε από τον κλειδαρά που κάλεσαν». Όταν καταφέρουν να το ανοίξουν, θα υποβάλουν τα αποτελέσματα στον δικαστικό λειτουργό που χειρίζεται την υπόθεση.

Τι υποστήριξαν οι γιατροί;

Στην κατάθεσή της, η γιατρός άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 15:00, αλλά εκείνος προσήλθε στο ιατρείο με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 16:00.

Από την άλλη πλευρά, ο 58χρονος παθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έφτασε ακόμη αργότερα, γύρω στις 16:30, ενώ ο ίδιος τόνισε πως εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός ιατρείου για φαγητό.

Ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο από τις 14:00

Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας κατέρριψε τον ισχυρισμό της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τα στοιχεία της δικογραφίας:

«Προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία, ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14:12. Πράγμα που σημαίνει πως 14:12 και 42 λεπτά μας κάνει 14:54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και να γίνεται από γιατρούς».

Μπορεί στη δικογραφία να μην υπάρχουν βίντεο από την άφιξη ή φωτογραφίες από τη στιγμή της πλασμαφαίρεσης, ωστόσο η παρουσία του καλλιτέχνη στο ιατρείο πριν από τις 14:00 θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, επιβεβαιώνεται από τον επί χρόνια προσωπικό του οδηγό ταξί, ο οποίος τον οδήγησε στο ιατρείο.