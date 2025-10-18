Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Οι παραβιάσεις ιδιαιτέρως του εναέριου χώρου αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο. Στο χώρο των υδάτων οι Τούρκοι εκδίδουν NAVTEX, η Αθήνα απαντά με αντιNAVTEX και το γαϊτανάκι καλά κρατεί.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών κ. Γιώργος Βάλλης, δήλωσε υπερήφανος για τα στελέχη, τόσο του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και του Στρατού Ξηράς, που καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, υπερασπίζονται τον Έλληνα πολίτη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η θάλασσα αποτελεί το φυσικό μου περιβάλλον και το δεύτερο σπίτι μου για όλους εμάς που εργαζόμαστε σε αυτή. Παρότι γνωρίζουμε ότι η ναυσιπλοΐα ενέχει πάντα κινδύνους, αισθανόμαστε ασφαλείς χάρη στην παρουσία και τη συνεχή επαγρύπνηση των Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού. Τα στελέχη επιτελούν καθημερινά ένα έργο υψηλής ευθύνης και εθνικής σημασίας παρά τις μικρές απολαβές που λαμβάνουν, δίνουν μάχη καθημερινά υπηρετώντας τα ελληνικά σύνορα με αυταπάρνηση», ανέφερε αρχικά ο κ. Βάλλης ενώ στάθηκε και στην ετοιμότητα που αποδεικνύει το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και το Λιμενικό Σώμα σε κάθε τουρκική πρόκληση.

«Βεβαίως, δεν είναι μόνο η κατάσταση στο Αιγαίο που παραμένει απαιτητική. Με γεμίζει υπερηφάνεια όχι μόνο το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και το Λιμενικό Σώμα, που από κοινού αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες στα ελληνικά χωρικά ύδατα, υπερασπίζοντας την Ελλάδα μας. Οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας, όπως οι συνεχείς NAVTEX και οι υπερ-πτήσεις, δημιουργούν ένα περιβάλλον έντασης. Ωστόσο, η ψυχραιμία, η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο Στρατός εμπνέουν εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια, σε μια εκσυγχρονισμένη και αναβαθμισμένη Ελλάδα, με πολυπληθή και καταξιωμένα στελέχη τα οποία καθημερινά θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο, ώστε να την υπερασπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει συναίσθηση καθήκοντος», τόνισε συγκεκριμένα.

Ωστόσο ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, παρόλο που αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Πολιτείας να σταθεί στο πλευρό αυτών των καθημερινών ηρώων, επεσήμανε: «Η αναγνώριση υπάρχει, αλλά δεν είναι πάντοτε ανάλογη της προσφοράς. Οι άνθρωποι του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού αποτελούν την «ασπίδα» της χώρας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας καταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες – από διασώσεις μέχρι αποτροπή παραβιάσεων. Παρ’ όλα αυτά, η έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία χρειάζεται ενίσχυση, τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεσμικών και οικονομικών κινήτρων, όπως αύξηση των μισθών, φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές δίνοντάς τους το κίνητρο να συνεχίζουν με την ίδια αυταπάρνηση το έργο τους. Είναι καθήκον όλων μας να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα νιώθουν ότι το Κράτος στέκεται δίπλα τους, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις.»

Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως δόθηκε και στο Μεταναστευτικό Ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα μας. «Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης είναι σύνθετο και πολύ παραγοντικό. Ως Ένωση, έχουμε προτείνει μια σειρά μέτρων που συνδυάζουν ανθρωπισμό και ασφάλεια όπως: Ενίσχυση των θαλάσσιων περιπολιών με επαρκή εξοπλισμό και προσωπικό και εκσυγχρονισμό των πρωτοκόλλων διάσωσης ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής χωρίς να παραβιάζονται τα εθνικά σύνορα», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Είναι αναγκαίο να θυμόμαστε ότι οι ναυτικοί και τα πληρώματα του Λιμενικού δεν είναι ούτε στρατιώτες σε πόλεμο, ούτε αδιάφοροι παρατηρητές – είναι άνθρωποι που τιμούν το καθήκον τους με ανθρωπιά. Θα ήταν καλό να εισακουστούν και οι απόψεις ανθρώπων-ναυτικών που καθημερινά ζουν και παλεύουν με την θάλασσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Μάλιστα ο κ. Βάλλης αναφέρθηκε και στο περιστατικό διάσωσης μετανάστη που είχε γίνει από τον ίδιο στη Σύμη. «Εν μέσω δύσκολων συνθηκών μας ενημέρωσαν τουρίστες από ένα Καταμαράν, ότι ένας άνθρωπος έχει βρεθεί στην παραλία με μια αυτοσχέδια κουλούρα, χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την ένταση της στιγμής, τόσο εγώ, όσο και το πλήρωμά μου ενηργήσαμε με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή και από κοινού μεταφέραμε τον άνθρωπο στο Λιμάνι όπου τον παρέλαβε το ασθενοφόρο για την διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας. Αυτές οι στιγμές υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι, πάνω απ’ όλα, στη θάλασσα προέχει ο σεβασμός προς την ανθρώπινη ζωή», είπε ενώ επανέφερε στη μνήμη μας ποιο είναι το καθήκον του ναυτικού. «Είτε πρόκειται για Έλληνα, είτε για μετανάστη, το καθήκον του ναυτικού είναι να σώσει με ενσυναίσθηση – όχι να κρίνει. Αν και θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι της άποψης ότι παρά τις δυσκολίες των μεταναστών, όλοι πρέπει να έρχονται νόμιμα στην χώρα.».

Τέλος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών κ. Γιώργος Βάλλης έστειλε ένα μήνυμα σε όσους κρατούν Θερμοπύλες για τη χώρα μας, σε όσους θαλασσοδέρνονται για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους και σε όσους έχουν τη θάλασσα στην καρδιά τους.

«Και στο τέλος, όλα γυρίζουν στη θάλασσα. Εκεί έμαθα να σωπαίνω, να περιμένω και να σέβομαι. Μου ’μαθε πως τίποτα δεν σου ανήκει στ’ αλήθεια, κι όμως όλα αξίζουν, αν τα ζήσεις με ψυχή. Κάθε κύμα, μια ανάσα, κάθε ταξίδι, ένα κομμάτι ζωής που δεν ξεχνιέται. Τώρα, όποτε κοιτάζω τον ορίζοντα, νιώθω πως ένα μέρος μου ταξιδεύει ακόμα εκεί έξω. Γιατί η θάλασσα δε θα φύγει ποτέ από μέσα σου.»

Πηγή: pupyc.gr