Σε αναζήτηση των αιτιών που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα με την συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβαινόντων στη Σίφνο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, κάτι που, όπως λένε αρμόδια στελέχη, έχει πολύ δρόμο μέχρι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών νεονύμφων, 31 και 30 ετών, που πήγαιναν στο νησί για το μήνα του μέλιτος.

Σε αυτή τη φάση έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προανάκρισης από την Ελληνική Αστυνομία, με συλλογή στοιχείων και καταθέσεις, ενώ από χθες το απόγευμα βρίσκονται στο νησί και οι εμπειρογνώμονες που θα κάνουν αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος.

Εμπειρογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στο σημείο της τραγωδίας

Πρόκειται συγκεκριμένα για τρεις εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και δύο από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), οι οποίοι άρχισαν από το πρωί την έρευνα στο χώρο, που είναι από την πρώτη στιγμή αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν χτες στη Σίφνο από τη Νάξο.

Επίσης στον χώρο γίνεται έρευνα και από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Σύρου, κλιμάκιο του οποίου επίσης μετέβη στο νησί από το βράδυ της Τρίτης.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η βρετανική πρεσβεία για τον θάνατο του ζευγαριού, ενώ μετά από σχετική παραγγελία μεταφέρονται σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά οι τρεις σοροί, προκειμένου να γίνει νεκροτομή και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, για την διευκρίνιση των αιτίων θανάτου επιστημονικά. Η μεταφορά των σορών θα γίνει κατόπιν εντολής εισαγγελέα, με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δύο τα σενάρια της πτώσης του Bell 206

Σημειώνεται ότι οι δύο πιθανότερες εκδοχές που εξετάζονται για την πτώση του ελικοπτέρου, με βάση και τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και το δείχνουν να στριφογυρίζει στον αέρα, λίγο πριν την προσγείωση, είναι να υπήρξε κάποια βλάβη στο ουραίο στροφείο, ή να έπαθε κάτι ο πιλότος.

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες της προανάκρισης για την πτώση του ελικοπτέρου, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου με τη συνεργασία του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου, έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο που έχουν ληφθεί κατά την πτώση του ελικοπτέρου, τα οποία θα μελετηθούν από ειδικούς, ενώ άρχισαν ήδη τη λήψη καταθέσεων.

Μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει είναι και ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου Σίφνου, κοντά στο οποίο συνετρίβη το ελικόπτερο, ενώ θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την πτήση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο του Μαρκόπουλου Αττικής, από όπου απογειώθηκε για τη Σίφνο. Επίσης έχουν καταθέσει και υπάλληλοι της εταιρείας στην οποία ανήκε το ελικόπτερο Bell 206, που εκτελούσε δρομολόγια ως αεροταξί.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν ζητήσει, ή πρόκειται να ζητήσουν, στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες, όπως την ΕΜΥ για τις καιρικές συνθήκες την ώρα της πτώσης του ελικοπτέρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει την έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά, ακόμα και από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία.

Επίσης έχουν ζητήσει όλα τα στοιχεία από τον δήμο για την λειτουργία του ελικοδρομίου. Όπως έγινε γνωστό, μετά τις αυτοψίες από τα κλιμάκια των ειδικών στον τόπο του δυστυχήματος, θα μεταφερθούν πιθανότατα τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε ασφαλές σημείο, όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ