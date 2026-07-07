Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν κερδίσει τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο τα τελευταία τρία χρόνια, ακόμη και όταν οι χώρες της G7 προσπαθούσαν να περιορίσουν τα έσοδα από το πετρέλαιο του Κρεμλίνου.

Η εταιρεία που αξιοποίησε τα μέγιστα από το εμπόριο ήταν η Dynacom Tankers, που ιδρύθηκε από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο ναυτιλίας Γιώργο Προκοπίου. Η Dynacom πραγματοποίησε έσοδα τουλάχιστον 915 εκατομμυρίων δολαρίων από τη ναυτιλία ρωσικού αργού από τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FT.

Η Olympic Shipping and Management του Ομίλου Ωνάση κέρδισε τουλάχιστον 404 εκατομμύρια δολάρια από το εμπόριο, ενώ η Stealth Maritime και η Polembros Shipping, αμφότερες εταιρείες τάνκερ με έδρα την Αθήνα, έχουν κερδίσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ρόλος των Ελλήνων πλοιοκτητών στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου υπήρξε πηγή έντασης μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Αρκετές ελληνικές εταιρείες δεξαμενόπλοιων, συμπεριλαμβανομένης της Dynacom, περιλήφθηκαν στον κατάλογο του ουκρανικού οργανισμού κυρώσεων το 2023 ως «διεθνείς χορηγοί πολέμου», αλλά αργότερα απομακρύνθηκαν μετά από πίεση της ελληνικής κυβέρνησης.

Το εμπόριο πετρελαίου επιτρέπεται εφόσον εμπίπτει στους κανόνες του ανώτατου ορίου τιμών της G7. Ωστόσο, η πίεση για αυστηροποίηση των καθεστώτων κυρώσεων έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες καθώς οι ΗΠΑ και η ΕΕ προσπαθούν να αποδυναμώσουν το χέρι της Μόσχας ενόψει μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν περαιτέρω περιορισμούς στα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, που θα μπορούσε να σταματήσει το ελληνικό εμπόριο. Τους ενθάρρυνε το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σε γενικές γραμμές τα τελευταία τρία χρόνια και δεν αυξήθηκαν τόσο πολύ όσο αρχικά φοβόταν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η ανάλυση των FT χρησιμοποίησε το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς για τα μεγάλα ρωσικά δρομολόγια που συγκεντρώθηκαν από την Argus Media, έναν οργανισμό τιμολόγησης, τα οποία άρχισαν να συλλέγουν τον Ιούνιο του 2023. Στη συνέχεια, η FT χρησιμοποίησε δεδομένα διαχείρισης πλοίων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και δεδομένα κίνησης δεξαμενόπλοιων από την Kpler, μια εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων, για να δημιουργήσει την ανάλυση.

Οι υπολογισμοί της FT καλύπτουν μόνο τις κύριες διαδρομές για τις οποίες η Argus διαθέτει δεδομένα τιμολόγησης.

Αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση της τιμής αφορά μόνο 389 εκατομμύρια βαρέλια που αποστέλλονται από ελληνικές εταιρείες τάνκερ. Άλλα 153 εκατομμύρια βαρέλια δεν έχουν εκτίμηση τιμής από την Argus και εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς των FT.

Από τις 20 κορυφαίες εταιρείες που έχουν αξιοποιήσει τα μέγιστα από τις ρωσικές αποστολές από τον Ιούνιο του 2023, οι οκτώ είναι ελληνικές. Οι άλλες είναι όλες κρατικές ρωσικές, όπως η Sovcomflot και η Rosnefteflot ή θυγατρικές ή μετωπικές εταιρείες που συνδέονται με αυτές, με εξαίρεση τον διαχειριστή πλοίων Prominent με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι γνωστοί ως από τους πιο ανεκτικούς κινδύνους στον κλάδο. Η Dynacom συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ενεργών ναυτιλιακών εταιρειών στα στενά του Ορμούζ από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στον Κόλπο στις 28 Φεβρουαρίου.

Σχεδόν το 15 τοις εκατό των ρωσικών εξαγωγών αργού μεταφέρθηκαν από ελληνικές εταιρείες τον Μάιο, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από τις εταιρείες ναυτιλιακών και ενεργειακών αναλύσεων Windward και Vortexa.

Οι έμποροι πληρώνουν περίπου 30 έως 40 τοις εκατό περισσότερο για τα τάνκερ που μεταφέρουν ρωσικό αργό σε σύγκριση με το πετρέλαιο από χώρες που δεν στοχεύουν τα δυτικά μέτρα, σύμφωνα με ναυλομεσίτες με γνώση του εμπορίου.

Το ανώτατο όριο τιμών του ρωσικού πετρελαίου της G7 εισήχθη τον Δεκέμβριο του 2022 για να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, διατηρώντας παράλληλα τη ροή του πετρελαίου ώστε να μην βλάψει την παγκόσμια οικονομία.

Έκτοτε, επιτρέπεται στους δυτικούς φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν μεταφορά ή υπηρεσίες για ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μόνο σε τιμή ίση ή κάτω από το ανώτατο όριο της G7. Σήμερα το ανώτατο όριο ανέρχεται στα 44,10 δολάρια το βαρέλι. Αλλά η αστυνόμευση του ανώτατου ορίου ήταν στην καλύτερη περίπτωση αποσπασματική, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και δικηγόρους των κυρώσεων.

Οι πλοιοκτήτες καλούνται να αποδείξουν ότι το φορτίο που μεταφέρουν έχει τιμή κάτω από το ανώτατο όριο, προσκομίζοντας έντυπο έντυπο βεβαίωσης. Οι ναυτιλιακές εταιρείες συχνά βασίζονται στον λόγο είτε του ναυλωτή του πλοίου είτε του Ρώσου προμηθευτή, δήλωσε ο Στέφανος Ρουλάκης, δικηγόρος ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

«Θεωρητικά, αυτό λειτουργεί», είπε ο Ρουλάκης. «Αλλά στην πράξη έχουμε δει ότι οι αρχές περιμένουν από τους πλοιοκτήτες να αξιολογήσουν εάν η αναμενόμενη τιμή είναι κάτω από το ανώτατο όριο και εάν ένα μέρος που υπόκειται σε κυρώσεις εμπλέκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού».

Σε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις, η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση αντιτάχθηκαν σταθερά στο ανώτατο όριο τιμών, ανέφεραν διπλωμάτες της ΕΕ.

Ωστόσο, ορισμένες ελληνικές εταιρείες δεξαμενόπλοιων έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο. Η TMS Tankers και η Thenamaris μείωσαν σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές τους σε ρωσικό πετρέλαιο στα τέλη του 2023, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε ναυτιλιακούς φορείς της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για φερόμενη μεταφορά ρωσικών φορτίων πάνω από το ανώτατο όριο τιμής.

Η Thenamaris κέρδισε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από ρωσικές αποστολές, ενώ η TMS Tankers κέρδισε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τον Ιούλιο του 2023 και σταμάτησε αργότερα εκείνο το έτος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των FT.

Αρκετές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποχώρησαν επίσης από το ρωσικό εμπόριο μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil τον Οκτώβριο του 2025.

Η Dynacom είπε ότι όλες οι κλήσεις της προς τα ρωσικά λιμάνια ήταν «σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα ισχύοντα νομικά πλαίσια και κυρώσεις» και ότι το πλαίσιο ανώτατων τιμών είχε μειώσει τα ρωσικά έσοδα και «περιορισμένη πίεση στο παγκόσμιο ενεργειακό κόστος».

Η Olympic Shipping είπε ότι συμμορφώθηκε «με τις κυρώσεις της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, αλλά είναι πολιτική μας να μην σχολιάζουμε μεμονωμένες συναλλαγές».

Η Stealth είπε ότι όλα τα φορτία που μετέφερε συμμορφώνονταν με τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων και είχαν ελεγχθεί από δικηγόρους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η TMS είπε ότι «αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μην σχολιάζει εμπορικά θέματα», αλλά ότι «δεσμεύτηκε να τηρεί αυστηρά όλες τις ισχύουσες κυρώσεις».

«Το ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζει να παράγει δισεκατομμύρια για το Κρεμλίνο επειδή οι κυβερνήσεις απέτυχαν να κλείσουν προφανή κενά στο σύστημα», δήλωσε η Σβιτλάνα Ρομάνκο, διευθύντρια της ουκρανικής ομάδας εκστρατείας Razom We Stand, η οποία επιδιώκει να τερματίσει το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επιλέξει τα συμφέροντα της ναυτιλιακής της βιομηχανίας πάνω από ισχυρότερες κυρώσεις και ειρήνη».

Μόνο σε ότι αφορά τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Κατά τα άλλα, βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας…