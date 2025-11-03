Zougla Newsroom

Έκαναν ή δεν έκαναν καλά την δουλειά τους οι αστυνομικές αρχές στο Δήμο Φαιστού, όπου ανήκει και το χωριό Βορίζια;

Κινητοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα πριν το μακελειό, όπου έχασαν τη ζωή τους δυο άνθρωποι, ή περίμεναν να γίνει μία βομβιστική επίθεση και να πέσουν δεκάδες σφαίρες για να αντιδράσουν;

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. «τα Βορίζια ανήκουν στη δημοτική ενότητα Ζαρού, η οποία συνολικά έχει τρεις κοινότητες που περιλαμβάνουν 12 οικισμούς. Το πρώτο 9μηνο του 2025 το αστυνομικό τμήμα Φαιστού αλλά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, είχαν την εξής δραστηριότητα:

Έλεγχοι:

13.359 (οχήματα και άτομα)

Έρευνες:

• 33 κατ’ οίκον

• 27 ποιμνιοστάσια

Συλλήψεις: 345 άτομα

Βεβαιωθείσες παραβάσεις συνολικά: 2.151

Από αυτές, οι 1.700 τροχονομικές και οι παραβάσεις – συλλήψεις, αφορούν αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής.

Κατασχέθηκαν:

104 πυροβόλα όπλα

1.510 γραμμάρια κάνναβης

63 δενδρύλλια κάνναβης

12.7 γραμμάρια κοκαΐνης

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων σε ανακοίνωση της, καταγγέλλει: «την έντονη και επικίνδυνη υποστελέχωση, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οχήματα, του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού όσο και του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, υπηρεσιών που σηκώνουν στις πλάτες τους την αστυνόμευση των Βοριζίων και της ευρύτερης περιοχής, μιας περιοχής με ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις, αυξημένη επικινδυνότητα και πολυσύνθετες μορφές εγκληματικότητας… Η πραγματικότητα αποδεικνύει πως η αδιαφορία και η έλλειψη άμεσης ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής έχει πλέον σοβαρές και τραγικές συνέπειες, τόσο για τους συναδέλφους μας, όσο και για την ασφάλειαν των πολιτών. Η εμμονή σας, για συγκέντρωση του προσωπικού με κάθε τρόπο στο “κράτος των Αθηνών” αφήνει ανεξέλεγκτη την εγκληματικότητα σε περιοχές ευαίσθητες που απαιτούνται συγκεκριμένα σχέδια δράσης».

Και το ερώτημα παραμένει…

Επαρκεί η δραστηριότητα και η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ για τα διάφορα «Βορίζια» της χώρας;