Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Mε αμείωτη ένταση συνεχίζεται σε όλους τους σχηματισμούς και τις μονάδες του Στρατού Ξηράς η επιχειρησιακή εκπαίδευση, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της ετοιμότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των ελληνικών χερσαίων δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της συνολικής επιχειρησιακής ικανότητας και της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ 2025», το επόμενο διάστημα πρόκειται να ακολουθήσουν μεγάλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αυτές οι δραστηριότητες, αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ένταξης και χρήσης drones και αντι-drones στις Μονάδες.

Οι εντολές του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, είναι ξεκάθαρες: κανένας εφησυχασμός. Η Εκπαίδευση προχωρά με όλα τα σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, από ασκήσεις τακτικής και βολές μέχρι σενάρια διαχείρισης κρίσεων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα του Στρατού Ξηράς και επιβεβαιώνοντας την πορεία συνεχούς αναβάθμισης.

Με την καθοδήγηση του Αρχηγού ΓΕΣ, οι ελληνικές χερσαίες δυνάμεις στέλνουν σαφές μήνυμα: παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και διασφαλίζουν ότι η επιχειρησιακή τους ικανότητα θα παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Εκπαίδευση συνεχίζεται με ένταση και συνέπεια, συνδυάζοντας την εμπειρία με τα σύγχρονα μέσα, καταδεικνύοντας ότι ο Στρατός Ξηράς δεν επαναπαύεται ποτέ.

Οι ρόλοι των Αντιστράτηγων Βακεντή και Γαρίνη

Υπενθυμίζεται πως, όπως έγραψε πρόσφατα το Zougla.gr, οι Αντιστράτηγοι Δημήτρης Βακεντής και Αθανάσιος Γαρίνης αναλαμβάνουν πλέον το βάρος της διεξαγωγής των σημαντικών ασκήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις περιοχές ευθύνης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΑΑΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου), προετοιμάζεται μία ιδιαίτερα απαιτητική και μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το σενάριο της άσκησης προβλέπεται να δοκιμάσει στον μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα συνεργασίας των Μονάδων, μέσα από ρεαλιστικές και υψηλών απαιτήσεων επιχειρησιακές συνθήκες.

Αντίστοιχα, σημαντική άσκηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί και στην περιοχή της ΑΣΔΗΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκησης Ηπείρου & Μακεδονίας), όπου φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία. Η συμμετοχή συμμαχικών δυνάμεων αναμένεται να προσδώσει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματική πολυεθνική χροιά, ενισχύοντας τον διαλειτουργικό χαρακτήρα και την εξωστρέφεια του Στρατού Ξηράς.