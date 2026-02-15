Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Μάρθας στον Δήμο Βιάννου στο Ηράκλειο, η άγρια αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Ένας 64χρονος πάνω σε καυγά μαχαίρωσε τον αδελφό του στην καρωτίδα και στην κοιλιά με αποτέλεσμα, τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια είχαν έντονες διαφορές από το παρελθόν, όμως το τελευταίο διάστημα, έμεναν στο ίδιο σπίτι. Αν και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Σημειώνεται πως το θύμα ήταν διαζευγμένο με δύο παιδιά, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς ενώ είχε και θέμα με το αλκοόλ.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας τις Αρχές, στα οποία είχε κάνει και χρήση κυνηγετικού όπλου.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Λίγο πριν τις 20:00 τα δύο αδέλφια φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα μέσα στο σπίτι τους. Ακόμη δεν είναι γνωστός ο λόγος, για τον οποίο κλιμακώθηκε η ένταση, με τον 64χρονο να τραυματίζει θανάσιμα τον 67χρονο.

Στη συνέχεια ο δράστης κάλεσε την αστυνομία και παραδέχθηκε μετά από διάλογο με τις Αρχές ότι σκότωσε τον αδελφό του.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Βιάννου, ενώ μετέβη στην περιοχή και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου και ο δράστης συνελήφθη.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν είχε αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων.

Τέλος, ο 64χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.

