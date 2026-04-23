Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, η οποία έχει τις ρίζες της στην Κίνα αλλά πλέον εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του Δυτικού κόσμου, βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων και χρόνιων πόνων σε διάφορα σημεία του σώματος, στην ταχύτερη αποθεραπεία των ασθενών μετά από τροχαία ατυχήματα, στην υπογονιμότητα, στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, στην αντιμετώπιση του άγχους και των κρίσεων πανικού, ενώ συνολικά συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης του ατόμου, που υποβάλλεται σε αυτού του είδους τις θεραπείες.

Η φυσικοθεραπεύτρια Αλεξάνδρα Μαυρομμάτη, μιλάει στη «Ζούγκλα», για τα πολύ σημαντικά οφέλη των συνδυαστικών μεθόδων και πρακτικών της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, τομέας στον οποίο έχει εξειδικευτεί.

Η αρχαία αυτή προσέγγιση, έχει ιστορία 2.500 ετών. Βασίζεται στην θεωρία ότι όλοι έχουμε ενέργεια, που ρέει στο σώμα μας, μέσω των «καναλιών», που ονομάζονται μεσημβρινοί. Όταν αυτή η ενέργεια ρέει ελεύθερα και είναι σε ισορροπία, έχουμε καλή υγεία. Όταν κάτι μπλοκάρει την αρμονική ροή της ενέργειας, βιώνουμε πόνο και αρρώστιες. Η Κινέζικη Ιατρική, έγινε γνωστή στο Δυτικό κόσμο τη δεκαετία του 1960 και ένας από τους βασικούς της στόχους είναι να επαναφέρει την αρμονία στις βιολογικές διαδικασίες του οργανισμού, αυξάνοντας τις εγγενείς θεραπευτικές του δυνάμεις.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον επίσης, έχουν οι περιγραφές της Αλεξάνδρας, για διάσημους φίλους της, που έχουν αφεθεί στα χέρια της και έχουν «γευτεί» τα ευεργετικά οφέλη των θεραπειών της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο οποίος όπως μας εξιστόρησε η Αλεξάνδρα, μιλώντας στη «Ζούγκλα», ζήτησε να κάνει θεραπευτικό μασάζ και όσον αφορά στον τρόπο συμπεριφοράς του, ήταν εξαιρετικά ευγενικός και γλυκός.

Επίσης στη Μύκονο, η πετυχημένη και διεθνούς εμβέλειας φυσικοθεραπεύτρια, έκανε καθημερινές θεραπείες στον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, σε γνωστούς επιχειρηματίες, ενώ όπως μας ανέφερε πολλοί μπασκετμπολίστες Έλληνες και ξένοι, έχουν ωφεληθεί από τα τεράστια οφέλη των πρακτικών της Κινέζικης Ιατρικής.

Η σημασία των βοτάνων

Επίσης μας ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν στην εφαρμογή της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής τα βότανα, τα οποία πάντοτε συνδυαστικά και ποτέ ξεχωριστά, αναμειγνύονται με βάση τις οδηγίες του ειδικού, και συμβάλλουν δραστικά στην περαιτέρω ανακούφιση των πόνων ή των όποιων συμπτωμάτων αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος.

