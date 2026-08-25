Τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς και το υψηλό επίπεδο συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Πρέσβης:

«Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας.

Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.

Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή.

Ισραήλ και Ελλάδα – μαζί, ενωμένοι».