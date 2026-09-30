Σε γραπτή ανακοίνωση προέβη η INTERBETON, η γνωστή εταιρεία στην οποία λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ευθύνεται για τα υγρά απόβλητα που κατέληγαν μέσα στην κοίτη του ποταμού Κηφισού.

Η ανακοίνωση της INTERBETON

«Η INTERBETON ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Η εταιρεία προχώρησε αμέσως στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.

Παράλληλα, διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.

Η INTERBETON συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.»

Αστυνομικοί από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν έλεγχο το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στην περιοχή.

«Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ειδικότερα, από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλησίον της όχθης του Κηφισού Ποταμού», αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ..

«Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι επί της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 55χρονο υπεύθυνο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας.

Εικόνες της διαρροής αποβλήτων στον Κηφισό: