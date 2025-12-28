Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, η επιχείρηση απεγκλωβισμού των σορών των τεσσάρων αδικοχαμένων ορειβατών, οι οποίες ήταν θαμμένες κάτω από τα χιόνια στα Βαρδούσια Όρη.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο επικεφαλής της ομάδας, ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή. Για την ακρίβεια την είχε πραγματοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Φίλος του Γιώργου Δόμαλη σώθηκε από θαύμα, καθώς και εκείνος σκόπευε αρχικά να πραγματοποιήσει αυτή τη διαδρομή, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν τα κατάφερε.

Ωστόσο, εκείνος ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ορειβάτες την ώρα που είχαν χαθεί.

Ο φίλος του επικεφαλής της ομάδας, μιλώντας στον Alpha δήλωσε:

«Αδερφικός φίλος του Γιώργου. Ξέραμε πόσο καλά παιδιά ήταν, πόσο φιλικοί, πόσο απλόχερα έδιναν τα πάντα. Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές στο βουνό. Κάλεσα για να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά αλλά δεν υπήρχε σήμα. Κάλεσα πολλές φορές και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναζήτηση των παιδιών».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε; Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος αποκάλυψε ότι για την οικογένεια του Γιώργου Δόμαλη είναι διπλό το πένθος, καθώς την ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του.

«Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του», περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών.

Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων

Η μητέρα της Θεοδώρας Καπλάνη μίλησε στον ANT1 και κλαίγοντας, δήλωσε: «Δεν μου έλεγε όταν πήγαινε για να μην στεναχωριέμαι. Έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες και δεν το σήκωνε».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο θείος του Κωνσταντίνου Πατίκα ξεκαθαρίζει: «Δεν ήξερε τα μέρη, το χάσαμε το παιδί μας», ενώ φίλος του τόνισε πώς «Δεν είχε εμπειρία, ήταν ένα πολύ αθλητικό παιδί, αλλά σε αυτό το κομμάτοι δεν είχε».

Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών

Οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και να αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, καθώς τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η μορφολογία, το ασταθές χιόνι και οι κάθετες πλαγιές τους είναι τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν επικίνδυνα.

Το τραγικό συμβάν

Υπενθυμίζεται πως η τετραμελής παρέα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές.

Ωστόσο, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, με τις σορούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα θαμμένα κάτω από τη χιονοστιβάδα, σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.

Τα θύματα

Δύο από τους τέσσερις ήταν ιδιαίτερα έμπειροι ορειβάτες. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Γιώργος Δόμαλης, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή και στο παρελθόν, αν και παραμένει άγνωστο αν την είχε επιχειρήσει ξανά υπό χειμερινές συνθήκες.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, γνωστός για τη μεγάλη εμπειρία του, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός σε 16 ημέρες, περνώντας από ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη ο Κωνσταντίνος Πατίκας και η 31χρονη δασκάλα από τα Τρίκαλα, Θεοδώρα Καπλάνη. Τις Αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.