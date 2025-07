Περισσότεροι από 3.500 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο γύρω από την Προύσα της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι πυροσβέστες αγωνίζονται να σταματήσουν την προέλαση δύο πυρκαγιών που μαίνονται για πάνω από 48 ώρες.

«Συνολικά 3.515 συμπολίτες μας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα κι οδηγήθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες», είπε ο Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών, προσθέτοντας πως 2.300 πυροσβέστες και διασώστες έδιναν δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά και χθες, εν μέσω ριπαίων ανέμων.

⚡️Massive forest fires rage in Turkey, 14 people have died, — Al Jazeera. The forest fires have approached Bursa, the fourth largest city. Because of this, more than 1,700 people were forced to leave their homes. pic.twitter.com/qVm6cag8ZW — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) July 27, 2025

Πάνω από 850 οχήματα, έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή, όπου η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κυμαίνεται περί τους 40° Κελσίου τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο υπουργός, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η έκταση των δασών και της βλάστησης που απανθρακώθηκαν ήδη προ των πυλών της τέταρτης πόλης της Τουρκίας.

Τέσσερις νεκροί

Πυροσβέστης που συμμετείχε στη μάχη με τις φλόγες έχασε τη ζωή του εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου προχθές Σάββατο το βράδυ, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη υδροφόρα που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης της μίας από τις δύο πυρκαγιές, ανακοίνωσαν οι Αρχές στην Προύσα.

Άλλη πυρκαγιά στην αγροτική επαρχία Καραμπούκ (βόρεια), αυτή με την πιο πυκνή δασοκάλυψη της χώρας, συνεχιζόταν για πέμπτη ημέρα χθες, παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής· πάνω από 1.800 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους εκεί.

Κατά τουρκικά ΜΜΕ, τα μέτωπα το Σαββατοκύριακο εκτείνονταν σε πολλές δεκάδες χιλιόμετρα στην επαρχία, η επιφάνεια της οποίας καλύπτεται κατά το 72% από δάση, με το ανάγλυφο του εδάφους να δυσκολεύει τα καθήκοντα των πυροσβεστών.

The fire broke out in a forested area between Gürsu and Kestel in Bursa Province, #Turkey pic.twitter.com/7V8JsLrGfd — Climate Fighter (@fight4_climate) July 27, 2025

Orhaneli-Harmancık road due to fire in Bursa was temporarily closed to traffic. pic.twitter.com/aUp5PwAscf — 1880 News (@1880News) July 27, 2025

Από την αρχή του καλοκαιριού, έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Τουρκία πάνω από 3.000 πυρκαγιές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το να καίγεται δάσος είναι σαν κάποιος να παίρνει όπλο και να πυροβολεί την πατρίδα μας», είπε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Γιουμακλί, υποσχόμενος πως θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αναδάσωση στις πυροπαθείς περιοχές το συντομότερο.