Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον Ναύσταθμο της Σούδας, που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες, που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, εντοπίστηκαν αποθηκευμένες στο κινητό του 58χρονου Πολωνού ο οποίος πήρε χθες Δευτέρα (16/3) το δρόμο για τη φυλακή, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται ένα αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο, ενώ σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται και κάποια πλοία υποστήριξης που είχαν επίσης καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σούδας, μεταξύ των οποίων και ένα αντιτορπιλικό.

Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης και αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στο παρακείμενο αεροδρόμιο, μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, καθώς επίσης και ιπτάμενα τάνκερ. Στις φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμη, στις φωτογραφίες εμφανίζεται και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerarld Ford, το οποίο είχε καταπλεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο στον Ναύσταθμο της Σούδας.

