Έμας 30χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο Shpetim Musliu, συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, για το σχέδιο δολοφονίας ιρανικής έμπνευσης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει γεννηθεί το 1996 και κατάγεται από την πόλη του Κουμάνοβο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, δεν διαμένει στη χώρα καταγωγής του, αλλά έχει ως μόνιμη βάση του την Κωνσταντινούπολη.

Η επαγγελματική του «βιτρίνα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επαγγελματικό προφίλ που προβάλλει ο συλληφθείς. Συγκεκριμένα, δηλώνει πως είναι επιχειρηματίας, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα και διατηρεί δικά του καταστήματα με είδη ένδυσης.



