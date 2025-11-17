Του Γιάννη Τσίρου

Ο – για 15 χρόνια – ερημίτης του Ολύμπου, με τη σταθερή σχέση με τα εγκόσμια και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο λάτρης της φύσης που προτιμά να συνομιλεί με τα δέντρα, παρά με τους ανθρώπους… εγκαταλείπει σε λίγο το ησυχαστήριό του, με πρόσφατη δικαστική απόφαση που τον καταδίκασε και σε φυλάκιση τριών ετών.

Επιπλέον, όπως ορίζει η τελεσίδικη απόφαση σε βάρος του, είναι υποχρεωμένος να ξηλώσει την παράνομη εγκατάσταση που δημιούργησε στο (δημόσιο) δάσος – εθνικό δρυμό του Ολύμπου, στην περιοχή κοντά στα «Πριόνια» και να αποκαταστήσει το δάσος και το τοπίο.

Όλα τα παραπάνω είναι η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ταλαιπώρησε πολλά χρόνια τις αρμόδιες αρχές και κυρίως τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας. Από τις πρώτες εμφανίσεις του στην – κυρίως, τηλεοπτική – δημοσιότητα, η περίπτωση του «ερημίτη» έθεσε τις τοπικές αρχές σε συναγερμό, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και απευθύνθηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά η διαδικασία καθυστερούσε σημαντικά, κυρίως γιατί δεν εντοπιζόταν έγκαιρα «ο μόνος φύλακας του Ολύμπου» και κατάφερνε να αναβάλλονται οι σε βάρος του δίκες.

Έτσι, εντοπίστηκε τελικά η κατοικία του στην Κατερίνη και αναγκάστηκε να παρουσιαστεί στην πρόσφατη δίκη του στο Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης. Προκειμένου δε να μην αποφύγει την εφαρμογή της απόφασης, αυτή θυροκολλήθηκε και στο σπίτι του στην Κατερίνη και – εντός των ημερών – θα του επιδοθεί και στο… ερημητήριό του στον Όλυμπο (που διαθέτει και κουτί αλληλογραφίας), από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών.

Αν δεν αποκαταστήσει ο ίδιος το τοπίο και δεν απομακρύνει όλα τα υλικά που δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί, θα το κάνει η Διεύθυνση Δασών και θα του στείλει τον λογαριασμό.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του:

Πέρα από τα άλλα παράξενα που μπορεί να εντοπίσει κανείς στη μακρόχρονη τηλεοπτική ιστορία του «ερημίτη», απορίας άξιον είναι και το γεγονός ότι, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ, παρουσίαζαν το ρομαντικό πορτραίτο ενός αναχωρητή και αρνητή της τεχνολογίας, που ταυτόχρονα επεδίωκε την επαφή με όλη την Ελλάδα και χρησιμοποιούσε τεχνολογία και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, για την ύδρευσή του και πολλά άλλα.

Όλα αυτά τα ΜΜΕ δεν εντόπισαν ποτέ το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω εκτυλίσσονταν σε ένα από τα σημαντικότερα δάση της χώρας, στο πρώτο βουνό που τέθηκε υπό την προστασία του κράτους. Είναι δε γνωστό ότι στην ίδια περιοχή είχε δημιουργηθεί ένας εποχιακός οικισμός άλλων φυσιολατρών, με εκτεταμένες κατασκευές που ξηλώθηκε, αφού από το παράνομο αυτό κάμπινγκ ξέσπασε πυρκαγιά που θα μπορούσε να κατακάψει τον Όλυμπο.

Στο δε Ενιπέα (από τον οποίο υδροδοτείται το Λιτόχωρο και στον οποίο… κάνει το μπάνιο του ο ερημίτης), επιστήμονες κατέγραψαν πρόσφατα την παρουσία άσχετου – με το οικοσύστημά του – ψαριού του γλυκού νερού, που αποδεκατίζει όλα τα υπόλοιπα γηγενή έμβια, διαταράσσοντας πλήρως την ισορροπία του.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές του «ερημίτη» με τον υπόλοιπο κόσμο, μία πρόσφατη εμφάνισή του που απασχόλησε, όχι τις απροβλημάτιστες τηλεοπτικές παραγωγές, ήταν αυτή στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, όταν προσαγόταν στον εισαγγελέα οι ακροδεξιοί που είχαν επιτεθεί και … «συνέλαβαν» εκπαιδευτικούς της Πιερίας (εφαρμόζοντας το Σύνταγμα της Ελλάδας!).

Ο «ερημίτης» προσπάθησε να τους υπερασπιστεί, προσβάλλοντας τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους πολίτες που βρισκόταν εκεί και «παρά τρίχα» απέφυγε τη σύλληψη.

Υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται ακόμη και η κατασκήνωση εντός των Εθνικών Πάρκων (Δρυμών, ως πρόσφατα), η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ανακοίνωσε σήμερα (17/11) τα σχετικά με τον «κάτοικο» του Εθνικού Πάρκου, τι ισχύει για αυτόν και όλους τους άλλους και τι πρόκειται να συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.