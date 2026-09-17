Οι διάσημες πλέον Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν δριμύτερες και αυτή τη φορά τα βάζουν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη! Το νέο απολαυστικό σποτ για τον 11ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης είναι γεγονός και έχει ήδη γίνει viral, αποδεικνύοντας ότι η κρητική παράδοση μπορεί να «βάλει τα γυαλιά» ακόμα και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ποιο σούσι βρε χαζοGPT;»

Στο ξεκαρδιστικό προωθητικό βίντεο της διοργάνωσης, η γιαγιά της Κρήτης αποφασίζει να αναμετρηθεί με το περίφημο ChatGPT. Απογοητευμένη από τις «άνοστες» προτάσεις του λογισμικού που τολμά να προτείνει… σούσι, η γιαγιά το μετονομάζει επικά σε «ΧαζοGPT».

Η ετυμηγορία της ανάρτησης που συνοδεύει το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα είναι ξεκάθαρη: «Τελικά το ChatGpt δεν είναι έξυπνο! Τεχνητή Νοημοσύνη VS Κρητικιά Γιαγιά: Σημειώσατε 2!». Το μήνυμα-πρόσκληση του σποτ συμπυκνώνει απόλυτα το πνεύμα της διοργάνωσης: «Για ζυγούρι και τρέξιμο έλα κι εσύ στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 του Οκτώβρη. Ραντεβού στην εκκίνηση!»

Το ραντεβού στο Αρκαλοχώρι

Πέρα από το γέλιο που προσφέρει απλόχερα το βίντεο, ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστρέφοντας δυναμικά για 11η χρονιά. Η μεγάλη αθλητική γιορτή, που συνδυάζει τον αθλητισμό με την αυθεντική κρητική φιλοξενία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης (www.cretehalfmarathon.com), με τους διοργανωτές —και φυσικά τις αγαπημένες γιαγιάδες— να υπόσχονται ακόμα μία αξέχαστη εμπειρία στο Αρκαλοχώρι.

Δείτε το βίντεο τους: