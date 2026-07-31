Του Πολύβιου Κανέ

Δεν χωρά αμφιβολία πως και αυτήν την φορά ενοχοποιείται το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για την τεράστια πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σε αυτήν την φωτιά κάηκαν ζωντανοί δύο πυροσβέστες. Συνολικά τρεις άνδρες της πυροσβεστικής βρήκαν τον θάνατο παλεύοντας με τις φλόγες την Τετάρτη 26 Ιουλίου από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε όλη την Ελλάδα. Και βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Ο Αύγουστος είναι μπροστά μας με τους καύσωνες και τους θυελλώδης βοριάδες των μελτεμιών του. Εν ολίγοις, η χώρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο έλεος του «Συνδρόμου της Τραγωδίας στο Μάτι».

Όχι, δεν φταίει το έρμο το ριζικό μας ούτε η κακιά μας η τύχη. Φταίνε αυτοί που κουμαντάρουν τις Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, τους κρατικούς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, τους Θεσμούς που έχουν συγκροτηθεί θεωρητικά προκειμένου να αποτρέπονται αυτές οι καταστροφές και κυρίως οι ανθρωποθυσίες. Χάνονται νέοι άνθρωποι στον βωμό του καθήκοντος την ώρα που οι « «Υπηρέτες του Λαού», οι καρεκλοκένταυροι του κρατικού μηχανισμού «ποιούν την νήσσαν». Αρκετά πια.

Στο πρωτοσέλιδο της «Ζούγκλας» που αναρτήθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου o αναγνώστης καλείται να παρακολουθήσει ένα video στο οποίο με απόλυτη σαφήνεια καταδεικνύεται το πόσο εύκολα και με αστραπιαία ταχύτητα οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις ακραίες ταλαντώσεις και από την κακή κατάσταση των μονωτήρων στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ , προκαλούν πυρκαγιές.

Ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος για την λειτουργία του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο και αναζητείται στα πλαίσια του Αυτοφώρου ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Είναι φανερό πώς οι Εισαγγελικές αρχές κινήθηκαν ως όφειλαν αφού χωρίς καμία αμφιβολία εντοπίστηκε η αιτία που προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά. Για άλλη μία φορά ένοχος είναι η ΔΕΔΔΗΕ.

Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας ( πρόκειται για άλλον έναν χωρίς νόημα βαρύγδουπο τίτλο Υπουργείου, σαν τον άλλο του «Προστασίας του Πολίτη» με την φρικιαστική – πρόσφατη δολοφονία του παιδιού στο Άργος»), κατά την προηγούμενη περίοδο λοιπόν, ο τότε Υπουργός κ. Κεφαλογιάννης διέθετε τουλάχιστον το πολιτικό διαμέτρημα και το ηθικό ανάστημα να καταγγείλει δημόσια τον «Εθνικό Εμπρηστή»: τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο σημερινός Υπουργός, πρώην Αντιπτέραρχος, προφανώς διατηρεί την άποψη πώς η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της κοινωνίας από φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζεται με μεθόδους και … νοοτροπία Δεκανέα σε στρατόπεδο νεοσυλλέκτων.

Έχει στα χέρια του τρεις νεκρούς , μία απίστευτη καταστροφή στο Νομό Ρεθύμνης, πολλαπλά μέτωπα σε όλη την Ελλάδα ορισμένα εκ των οποίων εξελίσσονται με ανεξέλεγκτο τρόπο με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς, πρώην Ανώτατος Αξιωματικός και νυν Υπουργός δεν διανοήθηκε ούτε για μία στιγμή να υποβάλει από ευθιξία και μόνον να υποβάλει την παραίτηση του για τον θάνατο των Πυροσβεστών. Δεν θεώρησε ούτε για μία στιγμή πώς όφειλε να καταγγείλει δημόσια αυτό που η Εισαγγελία στο Ρέθυμνο κατανόησε από την πρώτη στιγμή. Ότι δηλαδή ενοχοποιείται και πάλι ο ΔΕΔΔΗΕ για την φονική πυρκαγιά.

Αντιθέτως με την γνωστή ράθυμη συμπεριφορά ενός κουρασμένου «Μονιμά» περιορίστηκε στις γνωστές κοινότοπες και εντελώς απαράδεκτες συμπεριφορές.

Οι φυσικές καταστροφές Αντιπτέραρχε, είναι πόλεμος. Πραγματικός πόλεμος. Δεν είναι παλκοσένικο για θεατρικές παραστάσεις επικοινωνιακού τύπου. Είστε στρατιωτικός. Είχατε αναλάβει σοβαρές ευθύνες. Η αντιμετώπιση της μάστιγας των φυσικών καταστροφών απαιτεί ικανότητα, ήθος και προπαντός ειλικρίνεια.

Αλήθεια Αντιπτέραρχε. Δεν σας μίλησε κανένας σύμβουλός σας για την κατάντια των υπηρεσιών που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ και κυρίως όσον αφορά την εγκληματικά ελλειμματική ασφάλεια του δικτύου της που αποτελεί μείζονα παράγοντα ασφαλείας για το κοινωνικό σύνολο; Γιατί αλήθεια κ. Αντιπτέραρχε, αυτή η σταδιακή απαξίωση της Εταιρείας Κοινής Ωφελείας συνέπεσε ως αποτέλεσμα «διαβολικής σύμπτωσης» με την απόφαση της Κομισιόν και της ΕΕ για την παράδοση των Ενεργειακών Δικτύων στα χέρια ιδιωτών; Και τι ακριβώς έχει συμβεί στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ από τότε;

Κύριε Αντιπτέραρχε. Τουλάχιστον αποδείξτε έστω εκ των υστέρων πως δεν φορέσατε τα γαλόνια και τις κλάρες σας κατά λάθος. Τρεις νεκροί άνδρες Σωμάτων Ασφαλείας ζητούν δικαίωση. Χιλιάδες πολίτες κινδύνεψαν και κινδυνεύουν. Εκατοντάδες συμπολίτες μας είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Κάποιος επιτέλους ας τους πει την αλήθεια. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν βρίσκεται εκεί για να εκπέμπει μηνύματα 112 . Έλεος.