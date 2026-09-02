Τον δρόμο προς τον Ανακριτή έχουν πάρει οι τρεις συλληφθέντες για το Airbnb της φρίκης στην Κυψέλη.

Τα όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι στιγμής ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα έχουν προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Οι τρεις κατηγορούμενοι, το ζευγάρι και ο 25χρονος Αφγανός που διέμενε μαζί τους, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, καθώς οι καταθέσεις τους είναι αντιφατικές σχετικά με τον θάνατο του 9 μηνών βρέφους.

Υπενθυμίζουμε πως σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Η έρευνα, όμως, για τον θάνατο μικρού αγοριού συνεχίζεται και η δικογραφία αναμένεται να ανανεωθεί.

Βίντεο από την μεταγωγή τους στον Ανακριτή:

Οι «Illuminati» και οι μαχαιριές λόγω… πάγου

Ο 43χρονος Έλληνας έκανε λόγο για ένα μωρό δαιμονισμένο, που οι «Illuminatiτου άλλαξαν στο μαιευτήριο».

«Ησύχασε το σπίτι μας, όταν πέθανε», είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς. Ο ίδιος, μάλιστα επιμένει στον αρχικό του ισχυρισμό ότι το 9 μηνών αγόρι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια και πως οι μαχαιριές βρέθηκαν πάνω στο κορμάκι του, γιατί όταν προσπάθησε να το βγάλει από τον καταψύκτη, που το είχαν τοποθετήσει, επιχείρησε να σπάσει τον πάγο με μαχαίρι.

Σύμφωνα και πάλι με τους ισχυρισμούς του, το βρέφος έμεινε στην κατάψυξη για δύο χρόνια.

«Το παιδί είναι δικό μου, ήταν στην κατάψυξη από το 2023»

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να δήλωσε η 38χρονη.

Αναφερόμενη στον 43χρονο Έλληνα και στο μακάβριο εύρημα, πρόσθεσε: «Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας».

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Οι ισχυρισμοί περί παθολογικών αιτιών καταρρίπτονται παταγωδώς από τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Το άτυχο βρέφος έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη (3 προθανάτια και 15 μεταθανάτια), καταδεικνύοντας ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια. Λόγω της παραμονής της σορού στην κατάψυξη, ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες και εξετάσεις DNA για να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, με κυριότερο το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το βρέφος να μην είναι της 38χρονης, αλλά να το έφερε στον κόσμο η 15χρονη κόρη της.

Το 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία

Σκοτεινό παρελθόν φαίνεται να είχε ο 43χρονος, καθώς το 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων και για αυτόν τον λόγο αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Μάλιστα ο 43χρονος είχε αναρτήσει και σχετική «αγγελία» σε «ροζ» ιστοσελίδα με τίτλο «Ξανθό αγγελούδι από τη Γερμανία».

Έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης της Γερμανίδας, καθώς ο 43χρονος με τα αρχικά Β. Γκ. την κρατούσε στο διαμέρισμά του φυλακισμένη και την εξωθούσε σε πορνεία. Ειδικότερα, εξέδιδε την 42χρονη σε ξενοδοχεία της Αθήνας, στη συνέχεια όμως λόγω καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν, ο 37χρονος τότε αποφάσισε να συνεχίσει τα ραντεβού με πελάτες στο διαμέρισμα όπου ζούσε μαζί με τη σύντροφό του.

Στις αγγελίες που ανέβαζε, έγραφε ο Έλληνας, «για μία ώρα στο χώρο σας 100 ευρώ. Για μιάμιση ώρα 150 ευρώ. Για δύο ώρες 200 ευρώ. Για τρεις ώρες 300 ευρώ. Για οχτώ ώρες 800 ευρώ. Ολόκληρη η νύχτα 1200 ευρώ».

Ειδικότερα, συνελήφθη στις 22 Απριλίου του 2022 και στην συνέχεια προφυλακίστηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, τον Οκτωβρίου του ίδιου έτους αποφυλακίστηκε λόγω έλλειψης στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η γυναίκα που κρατούσε αιχμάλωτη.

Ο ίδιος άνθρωπος τώρα απασχολεί τις Αρχές, μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 25χρονο Αφγανό που ζούσε μαζί τους στο Airbnb στην Κυψέλη με την δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε άγρια μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα δύο αγόρια με σοβαρό αφροδίσιο νόσημα και η 15χρονη έγκυος κόρη του ζευγαριού που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά.