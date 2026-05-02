Σκηνές έντασης αλλά και συγκίνησης εκτυλίχθηκαν κατά τη μεταφορά των 175 ακτιβιστών του στόλου Global Sumud Flotilla στο Ηράκλειο, με αρκετούς να φτάνουν πεζοί από τον Καρτερό, ακόμη και χωρίς παπούτσια, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στο σημείο βρέθηκαν διπλωματικές αποστολές ευρωπαϊκών χωρών, ενώ παραμένει η αγωνία για δύο άτομα που φέρονται να κρατούνται προκειμένου να μεταφερθούν στο Ισραήλ ως… «τρομοκράτες».

Η μεγάλη επιχείρηση των ελληνικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πρωτομαγιάς στην Κρήτη, για την άφιξη, μεταφορά και διαχείριση των 175 επιβαινόντων των «Πλοίων της Ελευθερίας», οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμανάκι του Αθερινόλακκου στη Σητεία. Εκεί τους περίμεναν λεωφορεία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνεχιστεί η μετακίνησή τους.

Σοβαροί ξυλοδαρμοί και καταγγελίες για απαγωγές από τους Ισραηλινούς

Σοβαρές καταγγελίες για βίαιη επέμβαση στα πλοία της αποστολής Global Sumud Flotilla, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, διατυπώνουν συμμετέχοντες, κάνοντας λόγο για εκτεταμένους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς δεκάδων ατόμων, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Σητείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβαινόντων της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε επέμβαση στο πλοίο, κατά τη διάρκεια της οποίας ασκήθηκε εκτεταμένη βία εις βάρος ακτιβιστών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεκάδες συμμετέχοντες υπέστησαν άγριους ξυλοδαρμούς, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα στη μύτη και τα πλευρά, αλλά και πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Σητεία, όπου και νοσηλεύονται.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πολύωρη κράτηση των επιβαινόντων πάνω στο πλοίο, υπό συνθήκες που σύμφωνα με τις καταγγελίες, περιλάμβαναν χρήση βίας.

Κράτηση δύο ακτιβιστών από τις ισραηλινές δυνάμεις

Δύο μέλη της αποστολής, ο Saif Abukeshek που ζει στη Βαρκελώνη και ο Thiago Ávila που ζει στη Βραζιλία, φέρονται να παραμένουν υπό κράτηση και να αναμένεται να μεταφερθούν στο Ισραήλ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζονται ως «τρομοκράτες». Οι συγκεκριμένοι ακτιβιστές, παλαιστινιακής καταγωγής, συγκαταλέγονται στους οργανωτές του στόλου Global Sumud Flotilla.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των καταγγελιών, ούτε από την ελληνική ούτε από την ισραηλινή πλευρά.

Πεζοί και ξυπόλυτοι υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία

Την ίδια ώρα, πρωτόγνωρες ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής 1/5, κατά τη μεταφορά τους προς το Ηράκλειο. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Καρτερού από τα λεωφορεία και συνέχισαν πεζή πορεία μέχρι το προαύλιο του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί περπάτησαν ξυπόλυτοι έως το αεροδρόμιο, όπου ενώθηκαν με αλληλέγγυους από το Ηράκλειο που περίμεναν επί ώρες την άφιξή τους. Στον χώρο βρίσκονται και διπλωματικές αποστολές από χώρες προέλευσης των επιβαινόντων, μεταξύ άλλων Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι και Γάλλοι υπήκοοι, οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των πρεσβειών τους.

Οι περισσότεροι δηλώνουν συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν στα ανοιχτά της Κρήτης, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη των δύο ατόμων που παραμένουν υπό κράτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταγράφηκαν και περιπτώσεις ανθρώπων σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Δημοσιογράφος του Kriti TV βοήθησε έναν Τούρκο υπήκοο από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος, χωρίς παπούτσια και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. «Με τη βοήθειά μας έγινε το τηλεφώνημα προς την οικογένειά του, ενώ ζήτησε να ενημερωθούν και οι συγγενείς των δύο συλληφθέντων, καθώς δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για την τύχη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.