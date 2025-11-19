Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών σχετικά με τη «σπείρα των καζίνο», που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων επενδυτικών ευκαιριών. Τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν συνομιλίες που είχε ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης με τον Σπύρο Μαρτίκα.
Οι ηχογραφήσεις, που προέκυψαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτουν την αγωνία και τον ψυχικό φόρτο που βίωνε ο γνωστός επιχειρηματίας, καθώς και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε.
Ο Σπύρος Μαρτίκας έχει ήδη μιλήσει δημόσια για το πώς παγιδεύτηκε από το κύκλωμα.
Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία από την ημέρα των Φώτων του 2025, όταν ο Σπύρος Μαρτίκας είχε επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ζητώντας απαντήσεις για τις επενδύσεις στις οποίες είχε τοποθετήσει τα χρήματά του.
Ακολουθούν αποσπάσματα της συνομιλίας, όπως τα κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και δημοσιοποιήθηκαν από τον ANT1:
- Μαρτίκας: Δεν είμαι και τόσο καλά Α…, έχω πρόβλημα ρε Α….
- Φερόμενος αρχηγός: Το ξέρω, το ξέρω.
- Μαρτίκας: Έχω μείνει στις υποσχέσεις σου ρε Α… και δεν σε έχω ενοχλήσει.
- Φερόμενος αρχηγός: Στις δικές μου;
- Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Έχεις σκεφτεί κάτι για εμένα; Έστω κάτι – ό,τι, ό,τι υποσχεθήκαμε, έστω αυτό.
- Φερόμενος αρχηγός: Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε, θα τα πούμε από κοντά.
- Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Πότε λες θα τα πούμε;
- Φερόμενος αρχηγός: Ε, θα τα πούμε.
- Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν, αλλά είμαι σε απόγνωση. Δηλαδή, αυτό που ζητάω είναι λίγο τη ζωή μου πίσω. Αυτό, δεν ζητάω κάτι, δεν ζητάω λεφτά.
- Φερόμενος αρχηγός: Ναι.
- Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν.
- Φερόμενος αρχηγός: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν φταίω κάπου. Εγώ έτσι, δεν ξέρω με τον Β., ο Β. μου μίλησε και μου είπε για κάτι πράγματα ότι μαλώσατε, ότι τσακωθήκατε και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά, ότι εσύ…
- Μαρτίκας: Ο Β. του λέω, του λέω σε παρακαλώ.
- Φερόμενος αρχηγός: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν θέλω να πιστέψω. Άκουσέ με δεν είναι ότι έχει δίκιο ο Β. και ότι μου λέει ο Β. είναι αλήθεια. Κατάλαβες;
- Μαρτίκας: Μα εγώ με τον Β. – μου λέει “μην με ενοχλείς”. Του λέω “δεν σε έχω ενοχλήσει”. Μα δεν τον έχω ενοχλήσει. “Την υπόσχεσή σου”, του λέω, “να κρατήσεις”.