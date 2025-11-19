Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών σχετικά με τη «σπείρα των καζίνο», που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων επενδυτικών ευκαιριών. Τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν συνομιλίες που είχε ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης με τον Σπύρο Μαρτίκα.

Οι ηχογραφήσεις, που προέκυψαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτουν την αγωνία και τον ψυχικό φόρτο που βίωνε ο γνωστός επιχειρηματίας, καθώς και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε.

Ο Σπύρος Μαρτίκας έχει ήδη μιλήσει δημόσια για το πώς παγιδεύτηκε από το κύκλωμα.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία από την ημέρα των Φώτων του 2025, όταν ο Σπύρος Μαρτίκας είχε επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ζητώντας απαντήσεις για τις επενδύσεις στις οποίες είχε τοποθετήσει τα χρήματά του.

Ακολουθούν αποσπάσματα της συνομιλίας, όπως τα κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και δημοσιοποιήθηκαν από τον ANT1: