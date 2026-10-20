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Με αφορμή την πανεκπαιδευτική κινητοποίηση, αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στα Προπύλαια, οι καταστηματάρχες έλαβαν τα μέτρα τους.

Στο κατάστημα της Louis Vuitton στην οδό Βουκουρεστίου έβαλαν προστατευτικές λαμαρίνες σε περίπτωση που υπάρξουν βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια της αυριανής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Βίντεο από τη Louis Vuitton:

Τα κοσμηματοπωλεία αδειάζουν όχι μόνο τις βιτρίνες, αλλά και ολόκληρο το εμπόρευμα των μαγαζιών τους.

Βίντεο από τα «θωρακισμένα» κοσμηματοπωλεία:

Αύριο η πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στα Προπύλαια

Η κορύφωση των διαμαρτυριών αναμένεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε κλείσιμο των Σχολών και συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 το μεσημέρι, στα Προπύλαια.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν επίσης μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Για την ίδια ημέρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις. Τα κύρια αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία, την ενίσχυση των υποδομών, καθώς και τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους διεκδικούν:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης: Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστημίων και τη διασφάλιση ασφαλών, σύγχρονων συνθηκών εκπαίδευσης. Ενίσχυση προσωπικού: Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Υποδομές και μέριμνα: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, μεταφορές) για την ελάφρυνση του κόστους σπουδών.

Παράλληλα κινητοποιήσεις προγραμματίζονται την Τετάρτη και σε Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου, και Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου.