Σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις καταγράφονται από την Πέμπτη στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερες από 260 πτήσεις –εσωτερικού και εξωτερικού– έχουν επηρεαστεί, με τον μέσο χρόνο αναμονής να κυμαίνεται στα 30 έως 40 λεπτά. Οι αίθουσες αναμονής γέμισαν από ουρές, ενώ οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Αιτία των προβλημάτων είναι ο περιορισμός που επέβαλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας τη διαχείριση σε 28 πτήσεις ανά ώρα, έναντι 36 που εξυπηρετούνταν τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για επιστροφή στα προβλεπόμενα όρια δυναμικότητας. Η Aegean ήδη ανακοίνωσε μείωση χωρητικότητας αφίξεων κατά 25%, γεγονός που επιτείνει τις αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί η προγραμματισμένη απεργία της 1ης Οκτωβρίου, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί.

Δήμας: «Οι ελεγκτές μπορεί να λαμβάνουν άνω των 120.000 ευρώ ετησίως σε μεικτές αποδοχές»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παραδέχθηκε ότι οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές, τόνισε όμως πως η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει καλύτερη σε σχέση με άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Επισήμανε ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές παραμένει θετική και υπενθύμισε τις πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν υπερεργασία, φορολογία και αποζημίωση εκπαιδευτικών ωρών.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στις απολαβές των ελεγκτών, σημειώνοντας ότι «ένας έμπειρος ελεγκτής μπορεί να λαμβάνει άνω των 120.000 ευρώ ετησίως σε μεικτές αποδοχές». Παράλληλα, παρουσίασε το σχέδιο δράσης που προωθείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο προβλέπει τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ώστε να επιταχυνθούν διαδικασίες που σήμερα απαιτούν υπουργική υπογραφή, ακόμη και για ζητήματα καθημερινότητας.

Τι απαντούν οι ελεγκτές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του flightradar24, την Παρασκευή περίπου οκτώ στις δέκα πτήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναχώρησαν με καθυστέρηση. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η διαχείριση των 28 πτήσεων την ώρα είναι ήδη αυξημένη σε σχέση με τον κανονισμό, που προβλέπει 22. Όπως αναφέρουν, η υπερωριακή εργασία που συμφωνήθηκε από το 2022 επιτρέπει την εξυπηρέτηση αυξημένου φόρτου, ωστόσο συχνά ο αριθμός των πτήσεων φτάνει ή και ξεπερνά τις 34, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την αντοχή του προσωπικού.

Κατηγορούν την Πολιτεία ότι δεν έχει προχωρήσει στην ανανέωση του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, με τα ραντάρ να παραμένουν τα παλαιότερα στην περιοχή, ενώ καθυστερούν ακόμη και οι διαδικασίες για την προμήθεια βασικών ανταλλακτικών. Υπογραμμίζουν ότι «η ασφάλεια δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα» και προειδοποιούν ότι η υπερεργασία δεν πρέπει να αποτελεί πάγια πρακτική.

Τέλος, κάνουν λόγο για ελλείψεις προσωπικού, σημειώνοντας ότι σήμερα υπηρετούν περίπου 600 ελεγκτές, έναντι 716 που προβλέπει το οργανόγραμμα – αριθμός που, όπως τονίζουν, χρειάζεται επικαιροποίηση ώστε να ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη αεροπορική κίνηση.