Όχι μια, όχι δύο αλλά πέντε κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 28χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας ο οποίος το πρωί παρέσυρε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Ο νεαρός όμως φαίνεται ότι είχε «λερωμένη την φωλιά του» και γι’ αυτό το λόγο ήθελε να αποφύγει τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι έκαναν ελέγχους «με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας».

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο μοτοσικλετιστής

Συγκεκριμένα, αύριο το πρωί θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα με δικογραφία «για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό». Αμέσως μετά την παράσυρση του αστυνομικού, την οποία κατέγραψαν οι κάμερες της Αττικής οδού, έγινε έλεγχος στα στοιχεία του νεαρού. Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο «είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα -365- ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας».

Διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης

Ακολούθησε ο…λογαριασμός. «Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο