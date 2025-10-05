Σε οργανωμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις προχωρούν κάτοικοι και θεσμικοί φορείς της προστασίας του περιβάλλοντος στην Δόριζα Αρκαδίας, καθώς η περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα «πολιορκείται» από μια ομολογουμένως αμφιλεγόμενη ανάπτυξη.

Για του λόγου το αληθές, οι ανεμογεννήτριες και οι μπαταρίες αποθήκευσης σταδιακά δεσπόζουν στην περιοχή, με ειδικούς επιστήμονες να «κρούουν τον κώδωνα» για την δημόσια υγεία, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, στο σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη:

Οι αντιστάσεις της Δόριζας πέφτουν, μετά από την ανελέητη προπαγάνδα εκφοβισμού.

Φήμες για μηνύσεις για «διαφυγόντα κέρδη» των εταιρειών κατά οποιουδήποτε τολμήσει να κινηθεί νομικά.

Σενάρια διασταύρωσης περιουσιακών, οικονομικών στοιχείων όσων υπογράφουν τις προσφυγές.

Υπονοούμενα για τα αδέσποτα ζώα, που ενοχλούν στους δρόμους αλλά και μέσα στις αυλές των φροντιστών.

Αυτά είναι κάποια από τα σενάρια εκφοβισμού των κατοίκων της Δόριζας, ώστε να μην αμυνθούν για τον τόπο τους μέσω της νομικής οδού.

Τρία πλέον τα αδειοδοτημένα έργα:

Θέση Ντουράνια, 50MW,

30 κοντέινερ λιθίου.

Ιδιόκτητο χωράφι, που θα αγοραστεί όταν ξεκινήσει το έργο.

Έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ από τους κατοίκους κατά της Περιφέρειας που έδωσε την άδεια.

Υπέγραψαν στην αρχή 34 άτομα, κατέληξαν να υποβάλουν πληρεξούσιο μόνο οι 6 εξ αυτών.

Πήρε ξανά αναβολή για 10 Δεκεμβρίου 2025

Arcadia storage, 250MW,

70 κοντέινερ λιθίου.

Δήμος Τρίπολης και Περιφέρεια γνωμοδότησαν αρνητικά.

Η Περιφέρεια καλύπτει τα έξοδα της προσφυγής.

Εκδικάζεται την 19η Νοεμβρίου 2025, αν δεν πάρει ξανά αναβολή.

Το Δασαρχείο Τρίπολης έδωσε άδεια διάνοιξης δρόμου στην εταιρία, πριν την εκδίκαση, που σημαίνει έναρξη έργου και απαιτεί αίτηση αναστολής εργασιών.

Το κόστος αναστολής εργασιών δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση της Περιφέρειας, άρα…

Χρειάζεται αίτηση από τον πρόεδρο ο οποίος παρόλο που το γνωρίζει από τον Μάιο, δεν έχει ενεργήσει αναλόγως.

3.Θέση Σικίτσα, 10+10MW

4-6 κοντέινερ λιθίου.

Έργο κομβικής σημασίας για τη Δόριζα, λόγω του ότι είναι συμφερόντων του Δοριζαίου Αντώνη Η. Μπακογιάννη, που έχει και τα φωτοβολταϊκά πάνω από το χωριό.

Η αίτηση αποκρύφθηκε και τυχαία ανακαλύφθηκε πριν αδειοδοτηθεί.

Κινήθηκαν διαδικασίες ενημέρωσης των κατοίκων ώστε να ξεκινήσει η νομική αντιμετώπιση, αλλά…

υπήρξαν υποσχέσεις εκ μέρους του συντοπίτη μας πως θα ανακαλέσει την άδεια αν δει πως οι κάτοικοι δεν επιθυμούν να προχωρήσει το έργο.

Οι κάτοικοι δεν προέβησαν σε νομικές διαδικασίες, όμως οι άδειες προχώρησαν κανονικά εκ μέρους του επιχειρηματία.

Τώρα τους κατοίκους τους φοβίζουν με μηνύσεις για διαφυγόντα κέρδη ή διασταυρώσεις των οικονομικών τους στοιχείων και θα έχουν επιπτώσεις.

Ο Δήμαρχος ζητάει έστω κάποιες υπογραφές κατοίκων στην αίτηση του προέδρου για νομική υποστήριξη, και πάλι…

Ο πρόεδρος του Δ.Δ. κωφεύει προκλητικά στις εκκλήσεις των κατοίκων που ανησυχούν για το μέλλον του χωριού.

Εκκρεμούν ακόμα δύο αιτήσεις για αδειοδότηση:

Δίπλα από το φωτοβολταϊκό συμφερόντων Μπακογιάννη

Στη θέση “Καλογερικό” ακόμα πιο κοντά στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.

Επιπλέον συνεχώς φυτρώνουν νέες αδειοδοτήσεις γύρω από την Τρίπολη ακόμα και σε απόσταση 200 μέτρων από την πόλη συσσωρευτών λιθίου ΒΑΠΕ με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα πυρκαγιών που θα έχουν σαν αποτέλεσμα ακόμα και την εκκένωση της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η Δόριζα είναι μόνο η αρχή. Οπουδήποτε υπάρχει εγκατάσταση ΑΠΕ, χρειάζεται να τοποθετηθούν μπαταρίες αποθήκευσης, ώστε το κέρδος να αξίζει επενδυτικά.

Καμία θετική επίπτωση δεν έχει η εγκατάσταση των ΑΠΕ στους λογαριασμούς ρεύματος

Οι ΑΠΕ λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης σε δημόσιες εκτάσεις, δασικές και μη, ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Κάθε κοντέινερ αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικών ΑΠΕ περιέχει λίθιο αντίστοιχο με 1.000.000 κινητά τηλέφωνα

Το λίθιο είναι πολύ ευαίσθητο στη θερμοκρασία. Διαρρέει ή αναφλέγεται ή εκρήγνυται αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60*C ή πέσει κάτω από τους -10*C

Τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν μέσω διαδικτύου, όπου πολύ συχνά γίνονται κυβερνοεπιθέσεις. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δολιοφθοράς θα είναι πάρα πάνω από τραγικά.

Τα “ατυχήματα” παγκοσμίως πυκνώνουν, έχοντας κατά μέσο όρο 12 εκρήξεις το χρόνο, ακόμα και σε κράτη με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, όπως η Καλιφόρνια.

Κάθε “ατύχημα” απελευθερώνει τοξικά αέρια που προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά στην ανθρώπινη υγεία, μέχρι και θάνατο.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει να επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει δυνατότητα καταστολής μια τέτοιας πυρκαγιάς, το λίθιο αφήνεται να καεί μέχρι τέλους.

Οι κάτοικοι που βρέθηκαν κοντά σε σημεία τέτοιων “ατυχημάτων” μηνύουν τις εταιρείες για ανεπανόρθωτες ζημιές στην υγεία και τις περιουσίες τους.

Έκταση σε ακτίνα 15χλμ επιβάλλεται να εκκενωθεί για πολλα χρόνια, έως ότου διαλυθούν τα βαρέα μέταλλα που κατακάθονται στο έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Καμία καλλιέργεια ή κτηνοτροφική ή μελισσοκομική μονάδα δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτη τη περιοχή, όσο διαρκεί η μόλυνση.

Τα τρόφιμα που παράγονται είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.

Ενώ οι τιμές ακινήτων αυξάνονται, στις περιοχές με εγκαταστάσεις ΑΠΕ οι τιμές εκμηδενίζονται. Πόσο μάλλον δίπλα από 100+ κοντέινερ λιθίου.

Τουριστικοί προορισμοί, εύκολα προσβάσιμοι από τις εθνικές οδούς, όπως η Ορεινή Αρκαδία, χάνουν εκ των προτέρων την αξία τους.

Το μόνο που μπορεί να ευδοκιμήσει είναι η εκμετάλλευση της περιοχής μόνο από ΑΠΕ και μπαταρίες.

Αποτέλεσμα: κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρήσεις, οικογένειες, συνταξιούχοι, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, βιολογικά, ΠΟΠ, τουρισμός, φύση, άγρια ζώα να εκτοπιστούν δια παντός.

Αυτή τη φορά έχουμε νομική φαρέτρα, μπορούμε να σταματήσουμε τη καταστροφή του τόπου μας πολιτισμένα.

Αυτή τη φορά χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι για το τι θέλουμε, όχι για το τι φοβόμαστε.

Δε θα μείνει τίποτα αν δε το σταματήσουμε τώρα.

Ήδη οι άδειες εγκατάστασης ΑΠΕ και μπαταριών καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου.

Αν επιτρέψουμε να εγκατασταθούν, δε θα έχουμε που να ζήσουμε.

Χρειάζεται η συμπαράσταση όλων μας

για τη Δόριζα

την Αρκαδία

την Ελλάδα

Δείτε εδώ το link για το ψήφισμα και συμμετέχετε στην ψηφοφορία