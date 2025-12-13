Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Νίκος Χριστοφάκης

Μια σημαντική πρωτοβουλία έτσι ώστε να μειωθεί ο ΦΠΑ στις αμοιβές των κτηνιάτρων από το 24% που είναι σήμερα στο 13% κάνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την προσπάθεια αυτή είναι ο κτηνίατρος, και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, Μιχάλης Φλαράκος.

Μιλώντας στη «Ζούγκλα» εξηγεί αναλυτικά για ποιο λόγο η προσπάθεια αυτή αναμένεται να ωφελήσει τους ιδιοκτήτες των ζώων, ενώ αναφέρεται και στις συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, «εάν τελικά ο ΦΠΑ μειωθεί στο 13% θα ωφεληθούν πάρα πολύ οι κηδεμόνες των κατοικιδίων».

Δείτε όλα όσα είπε: